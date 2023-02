París 2024: Ana Guevara revela qué Mexico podría participar sin deportes acuáticos

Los atletas mexicanos de disciplinas acuáticas corren el riesgo de perderse el clico olímpico rumbo a París 2024, así lo reveló la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Guevara.

Esto se debe a que la Federación Internacional de Natación (FINA) desconoció al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FNM), Kiril Todorov, por "malos manejos", lo que resultó en su vinculación a proceso en septiembre de 2021 por el delito de peculado, lo que es malversación de los fondos públicos.

Tras esto la FINA instauró un Comité Estabilizador, sin embargo, Ana Gabriela considera que es ilegal, por lo que organizó una reunión con los atletas, para animarlos a presionar la desaparición del mismo. Pero los afectados son los deportistas de las diferentes disciplinas acuáticas.

“Independientemente del sentimentalismo de si hay las medallas, de si van no van, si se puede o no se puede que sea, la ley no asiste al sentimiento, hay que aplicarla. No estamos en contra de los atletas, como se los dije el día de la plática, que trasgiversaron la información del audio diciendo que los amenacé, pero no, informar no es amenazar. Se les informó la situación en la que estamos y hacia dónde íbamos”, dijo en primera instancia la titular de la Conade.

Ana Gabriela Guevara apoya a Todorov y reiteró que la Conade lo sigue reconociendo, motivo por el cual se mantiene la postura de no repartir los 60 millones de pesos de presupuesto en 2023 que corresponden a los deportes acuáticos, aunque eso derive en que los atletas no puedan asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Va a ir pasando el tiempo y se pueden ir perturbando más las cosas al grado de que se puede llegar a la no asistencia (Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos), a menos que el Comité Olímpico (COM) absorba el costo que esto lleva”, adelantó la excorredora.

aar