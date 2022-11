NASCAR MÉXICO: Jake Cosío, con la mira puesta en la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez se viste de gala este fin de semana, pues la NASCAR México llega este 5 y 6 de noviembre a la Ciudad de México, para vivir la décima fecha de la Temporada 2022, en donde el piloto mexicano Jake Cosío busca tener un cierre de año lleno de puntos.

El volante del auto #51 Chevron Havoline, viene de una espectacular actuación en la novena fecha de la temporada en Querétaro, en donde tras la cerra en el Autódromo Ecocentro finalizó séptimo general y quinto de la categoría, pero el cierre de la campaña pinta bien para Cosío.

“Contento de correr aquí en casa, para nosotros es muy importante correr en la Ciudad de México porque es la plaza más importante para los pilotos, patrocinadores y aficionados. El Autódromo Hermanos Rodríguez es muy padre”, comentó Jake Cosío en exclusiva para La Razón.

Jake Cosío en la prueba en Querétaro. Foto: All The Journey

Sobre el resultado previo, el volante indicó: “Muy contento por el desempeño del coche, ese resultado es de lo que está hecho el equipo, hemos tenido muy buen ritmo todas las carreras, lamentablemente tuvimos unas rachas de malos resultados ya que tuvimos cuatro pinchaduras en cuatro carreras. Hemos tenido altibajos”.

La carrera en la capital del deporte motor en México será un gran reto para Jake Cosío, pues la pista del AHR tendrá una configuración que no se había ocupado en años recientes (corriendo a la inversa que en la F1), por lo que será muy importante que el equipo trabaje en tener el automóvil a un nivel óptimo y así situarse dentro del top 5 de cara a la carrera.

“Es importante tener este buen ritmo y el equipo ha hecho un excelente trabajo en el taller y prepararnos para la carrera en México, que es una pista nueva para mi, para el equipo, no tenemos nada de información y literal es llegar en ceros y preparar la carrera”, aseveró.

Jake Cosío sabe de la importancia de la carrera, ya que tiene oportunidad de “entrar en los cinco primeros del campeonato”, pero “por querer arriesgar podemos arruinar lo que hemos construido”, así que trabajará en el AHR pensando en sacar un buen resultado para poder apretar en las últimas carreras de la temporada.

“Es una etapa de la temporada donde muchos tienen que arriesgar y otros no. Para poder seguir sumando puntos debo hacer una carrera inteligente y terminar dentro de los 10 primeros, no querer llegar y pegarle a los grandes, porque ellos no tienen nada que perder. Guardar un coche entero para apostarle a Monterrey y poner toda la carne en el asador para el final”, explicó.

En la Ciudad de México se vivirá el Round 10 de la Temporada 2022 de la Nascar México, en Monterrey el capítulo 11 los días 26 y 27 de noviembre, y finalmente el Round 12 en Puebla el 10 y 11 de diciembre.

Jake Cosío en la prueba en Querétaro Foto: All The Journey

“Lo que tenemos que hacer es trabajar, hacerlo en equipo. Estoy seguro que nos tiene que ir bien, porque nos lo merecemos y hemos ido creciendo. Ahora hay que convertir estas carreras en victorias, concentrarse en el presente”, argumentó el piloto del equipo Chevron Havoline.

Sobre su temporada, Jake Cosío dijo: “No ha sido lo que yo predije, ha habido pistas en las que me ha sorprendido el performance, no puedo hablar del hubiera, porque no existe, pero 4 carreras con 4 llantas ponchadas te resta. Si esas carreras no me hubiera pinchado, estaría tercero en el campeonato, hay que tomar las cosas con experiencia. Tenemos la posibilidad de terminar cuarto o quinto en la temporada, el año pasado fuimos octavos, la meta este año es terminar mejor”.

Jake Cosío abordo de su coche. Foto: Óscar Iván

Además, el volante habló sobre la actualidad del deporte motor en México, en donde el gran referente es el piloto tapatío Sergio Pérez, quien vive un tremendo momento en su segundo año con la escudería Red Bull Racing.

“México tiene un gran nivel de pilotos, se ha demostrado en todas las categorías, desde Le Mans, NASCAR, pero necesitamos apoyo. Es importante tener buenos embajadores, pero es importante tener la difusión de campeonatos nacionales, locales, como NASCAR donde han salido pilotos”, comenzó diciendo Jake Cosío.

Y agregó: “Está agarrando mucha afición el automovilismo y que padre que sea por la Fórmula 1, que es la máxima categoría a nivel mundial y tenemos un gran embajador en esa categoría como lo es Checo Pérez, es padre y México tiene potencial de exportar pilotos a todas partes del mundo”, finalizó el piloto de NASCAR México.

aar