NBA: Joel Embiid firma extensión de 3 años con los 76ers por 193 millones de dólares

Ya es MVP de la NBA y medallista olímpico de oro, el estelar pívot Joel Embiid ahora tiene hasta el final de esta década para intentar ganar su primer título con los Philadelphia 76ers.

Con otro contrato máximo en su bolsa, Embiid ahora quiere perseguir ese campeonato en Philadelphia, y seguir siendo un Sixer el resto de su carrera. “Philadelphia es casa”, escribió Embiid en Instagram.

Siete veces elegido al Juego de Estrellas, Embiid llegó a un acuerdo para extender su contrato con los 76ers por 193 millones de dólares y con una opción de jugador para la temporada 2028-29, según confirmó una persona que tiene conocimiento del trato.

El camerunés Joel Embiid, de los Philadelphia 76ers celebra luego de atinar un triple ante los Boston Celtics en la semifinal de la Conferencia Este de la NBA. Foto: AP

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que los términos no han sido anunciados.

Embiid, de 30 años, se graduó de la preparatoria en Florida antes de jugar un año en el colegial con Kansas. Dio la noticia el viernes con una publicación en Instagram firmado el contrato junto al dueño Josh Harris.

“Quiero estar aquí el resto de mi carrera. Amo esta comunidad y todo lo que me han dado a mí y mi familia”, añadió Embiid. “Hay mucho trabajo por hacer. Ustedes merecen un campeonato y creo que apenas estamos comenzando”.

Embiid, quien tuvo 70 puntos para récord de franquicia en un juego de la temporada pasada ante San Antonio, terminó el mensaje la conocida frase del equipo “#trusttheprocess”.

Embiid, en su segundo año de la extensión de 196 millones que firmó antes de la campaña 2021, se convirtió en la tercera pieza clave que firma contratos masivos este receso de temporada con el equipo.

Los Sixers convencieron a Paul George a que dejara los Clippers de Los Ángeles para firmar por cuatro años y 212 millones de dólares. Mientras que Tyrese Maxey, el Jugador que Más Mejoro de la NBA, fue recompensado con una extensión de cinco años y 204 millones.

Los 76ers comprometieron más de 400 millones de dólares por dos jugadores que creen los ponen en posición de quitarle la corona a los Celtics de Boston. El último título de Philadelphia fue en 1983.

Joel Embiid, de los Philadelphia 76ers, reacciona después de sufrir una lesión durante el Juego 3 de la serie de primera ronda de playoffs de la NBA ante Brooklyn Nets. Foto: AP

Incluye el trato de Embiid y los Sixers están contando con que su Gran Tercio pueda contender por décadas. Embiid fue la tercera selección de los 76ers en el Draft 2014. Fue nombrado MVP tras la temporada 2022-23 y ganó la medalla de oro con Team USA en los pasados Juegos Olímpicos de París.

Ha sido seleccionado cinco veces al All-NBA team y siete veces seguidas al Juego de Estrellas entre 2017 y 2024, ha sido reconocido tres veces en el All-Defensive Team y dos veces como campeón anotador.

