NFL: ¿Qué se sabe del regreso de Colin Kaepernick a los emparrillados?

La NFL está cerca de empezar su próxima temporada y unos de los temas más comentados es el posible regreso de Colin Kaepernick a los emparrillados, pues quiere retomar su carrera como mariscal de campo a los 36 años de edad.

Kaepernick no disputa un partido en la NFL desde el el 1 de enero de 2017, hace más de siete años, esto debido a que empezó a poner una rodilla en el suelo durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos como protesta contra la injusticia social y los abusos policiales.

Esto no cayó bien en la liga y poco a poco fue siendo relegado de la NFL, pero el quarterback no pierde la esperanza de regresar a los campos, aunque no será como jugador, al menos no de Los Angeles Chargers.

El mariscal de campo se arrodilla durante el himno de Estados Unidos. Foto: AP

Colin Kaepernick buscaba un lugar en los Chargers, pero el entrenador en jefe Jim Harbaugh dejó en claro que este año no será cuando el nacido en Milwaukee, Wisconsin, pueda unirse como jugador ni como miembro del staff.

“Amo a Colin, pero él no va a estar en el cuerpo de entrenadores, que está definido para este año. Y tampoco va a formar parte de la nómina de jugadores”, comentó Harbaugh, quien dirigió al jugador hace un tiempo.

En 2011 Kaepernick fue entrenador en los San Francisco 49ers por Harbaugh, quien comentó en USA Today Sports que había mantenido comunicación con el mariscal de campo para ver la posibilidad de formar parte de la franquicia angelina.

“He pensado eso por bastante tiempo, simplemente por el respeto que tengo por la mentalidad deportiva que él tiene y porque es un hombre de futbol americano”, comentó el entrenador de la NFL.

Sin embargo, por este momento no será cuando Colin Kaepernick reaparezca en la NFL, ni como jugador ni como entrenador, pero habrá que esperar si otra escuadra le da oportunidad de enlistarse en su plantilla.

Colin Kaepernick en un entrenamiento de NFL Foto: Especial

Para terminar, Jim Harbaugh comentó que le ve cualidades a Kaepernick, quien el 3 de noviembre cumple 37 años, para ser un buen entrenador en la NFL, la liga más importante de futbol americano del mundo.

"Al Davis (fallecido dueño de los Raiders) vio algo en mí que le hizo pensar que yo sería un buen entrenador, y veo esas mismas cualidades en Colin, si él elige esto”, aseguró el coach de los Chargers.

