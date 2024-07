Nicolás Vikonis y el devastador mensaje por el asesinato de su expareja Paola Salcedo: "que mi hijo sepa lo que le pasó a su mamá"

El futbolista Nicolás Vikonis, exportero de la Liga MX y expareja de Paola Salcedo, rompió el silencio tras el asesinato de la madre de su hijo de cuatro años. El exjugador del Puebla y del Mazatlán ofreció una entrevista en donde habló de sus preocupaciones tras la muerte de la hermana de Carlos Salcedo.

El jugador uruguayo mantuvo una relación amorosa con Paola Salcedo y juntos tuvieron a un hijo, Luka, y en entrevista con Radio Sport 890 de Uruguay, el deportista dijo estar muy preocupado por su pequeño.

“Va a ser un proceso largo, de a un día. Ojalá se encuentre la verdad y que mi hijo sepa lo que le pasó a su mamá", comentó Vikonis en la charla y agregó: "Ha sido en el plano personal una situación dificilísima, pero obviamente que en todas estas cuestiones lo hablaba con los abuelos de Luka".

Nicolás Vikonis cuando militaba en el Celaya de México Foto: Instagram de Nicolás Vikonis

El portero de 40 años de edad nacido en Uruguay comentó que su hijo estará alejado de todos los problemas que envuelven la muerte de su madre y estará viviendo con él en su natal Montevideo.

“Los abuelos, que son sus padrinos, entendieron que más allá del dolor y el apego enorme que tienen con él, era lo más sano para Luka mantenerse un poquito alejado de esa angustia cotidiana. Tenemos el apoyo de ellos para cumplir este sueño y generar en Montevideo una atmósfera muy favorable”, señaló.

Paola Salcedo, quien tenía 29 años de edad, falleció el pasado 29 de junio luego de haber sido víctima de un ataque armado en Huixquilucan, Estado de México.

Carlos Salcedo habla tras la muerte de su hermana

El futbolista tapatío Carlos Salcedo rompió el silencio poco más de una semana después de la muerte de su hermana Paola Salcedo, con un reflexivo y emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

En una de sus instastories, el todavía jugador de Cruz Azul compartió un mensaje tomado de una cuenta de una psicóloga, el cual habla de aceptar el dolor y aceptar la realidad de las cosas para comenzar de nuevo las veces que sean necesarias.

"Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana", comienza el mensaje que compartió Carlos Salcedo.

"Sé paciente contigo mismo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, as abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias", concluye el mensaje que compartió Carlos Salcedo en sus historias de Instagram.

aar