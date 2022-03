Novak retoma cima de ATP luego de 3 semanas

No pasó ni siquiera un mes de que el tenista serbio Novak Djokovic perdió el primer puesto del ranking de la ATP, tras ser superado por el ruso Daniil Med-vedev, para que recuperara la posición de honor.

Pese a que no participó en el Masters de Indian Wells y a que tampoco disputará el Masters de Miami, debido a que no puede ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid-19, Nole ocupa nuevamente el sitio de honor de la clasificación mundial gracias a que Medvedev no tuvo un buen desempeño en el torneo celebrado en California, en el que fue eliminado por el francés Gael Monfils en la tercera ronda.

No obstante, si el moscovita tiene una destacada participación en Miami, Florida, Djoker podría nuevamente perder el sitio de honor muy pronto. A lo largo de su carrera, el balcánico se ha coronado cinco veces en Indian Wells (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016), además de que se ha alzado con el cetro en Miami en seis ocasiones (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016).

El hecho que derivó en que Djoker perdiera el liderato en la ATP fue su caída frente al checo Jiri Vesely en los cuartos de final del torneo de Dubái, que se llevó a cabo en febrero pasado.

Cuanto más partidos tengo, más cómodo me siento. Necesito ritmo de partidos, no he tenido muchos encuentros en los últimos meses

Novak Djokovic, Tenista serbio

“He perdido tantos partidos en mi vida que no siento que los encuentros que pierda se queden en mi cabeza como quizás ocurría al inicio de mi carrera”, dijo el serbio en aquella ocasión.

Los dos partidos en los que el balcánico salió con los brazos en alto en la ATP 500 de Dubái (sus únicas dos victorias en lo que va de 2022) fueron a costa del italiano Lorenzo Musetti y el ruso Karen Khachanov.

Desde su debut como profesional, en 2003, el veterano tenista de 34 años de edad registra 991 victorias, en tanto que ha perdido 200 compromisos.

El no inocularse contra el coronavirus ya le costó al originario de Belgrado perderse la oportunidad de conquistar su título 21 de Grand Slam al no poder asistir al Abierto de Australia, certamen que fue conquistado por el español Rafael Nadal, quien así rompió la paridad en cuanto a títulos de Majors que tenía con él y con el suizo Roger Federer.

Precisamente, otra de las novedades en el ranking de la ATP es el regreso del Matador al podio, pues escaló tres puestos en un plazo de dos meses y medio para así ubicarse tercero con 7.115 puntos, superando así al alemán Alexander Zverev.

“La época de luchar por el número 1 pasó para mí. Los problemas físicos me privaron de acabar alguna vez más de número 1. Mis objetivos son otros y no lo voy a perseguir porque sería un error perseguirlo”, comentó el ibérico durante su participación en el Abierto de Acapulco.

Pero quien también dio un gran salto en la lista fue el estadounidense Taylor Fritz, el verdugo de Nadal Parera en el Masters de Indian Wells. El oriundo de San Diego, California, subió 12 peldaños para ocupar el lugar 8, el mejor que ha tenido a lo largo de su carrera.

Sobresale también el ascenso del español Carlos Alcaraz. El originario de El Palmar, Murcia, avanzó cuatro posiciones para pasar del sitio 19 al 15, con lo que es el segundo mejor español alrededor del orbe.

De hecho, el anunciado como “El futuro Nadal” tuvo un muy destacado desempeño en Indian Wells al llegar hasta las semifinales, donde lo eliminó precisamente su compatriota.

De los jugadores latinoamericanos, el mejor ubicado en el listado internacional es el argentino Diego Schwartzman, a pesar de que descendió del sitio 14 al 16.