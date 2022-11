OnlyFans: Aficionada de Tigres abre su cuenta para adultos inspirada en Gignac

En el partido entre Tigres y Pachuca, de ida de cuartos de final del Apertura 2022 de la Liga MX, André-Pierre Gignac marcó el gol de la victoria al minuto 88 y al momento que el delantero francés anotó el penalti, una aficionada festejó descubriéndose el pecho, haciéndose viral en redes sociales.

La misma fan sorprendió con su incursión en la popular plataforma de creación de contenido para adultos OnlyFans, aplicación en la que se pueden vender fotografías y videos personales, pues se ha convertido en un nuevo modo de trabajo.

Tigres: Aficionada que festejó en topless el gol de Gignac revela su insólita motivación

La aficionada, identificada como Carla Garza, fue invitada al programa Es Show de Multimedios, en donde habló de sus motivaciones y sobre el veto que la directiva de los Tigres le impuso a la fan por su particular festejo.

"Yo vi una nota de la directiva de Tigres donde supuestamente me iban a vetar, mas no me lo han dicho formalmente", señaló la fan y agregó: "Que no me veten, yo quiero seguir viendo a mi Gignac”.

Hagas bien o mal la gente siempre hablará hoy por hoy soy feliz y que más da 😇 pic.twitter.com/N9CiLcrCYS — Carla Garza (@carlagarzaregia) October 23, 2022

La aficionada de los Tigres explicó que la celebración fue hecha por una promesa que le realizó a la tribuna, aunque eso sí, señaló que no tenía pensado hacerlo, pero le ganó la emoción por ver a su equipo ganar el partido de ida.

“Fue una promesa a la tribuna. Entonces nos ganó la emoción, nos ganó todo y yo no tenía pensado que lo iba a hacer. Fue algo que surgió en el momento”, argumentó la fan de los universitarios.

