PSG: Lionel Messi es baja por lesión y prende alarmas en Argentina por el Mundial Qatar 2022; ¿está grave?

El crack argentino Lionel Messi no jugará con el PSG este domingo ante el Lorient como medida de precaución, pues lo aqueja una inflamación del tendón de Aquiles que, tan cerca de la Copa del Mundo Qatar 2022, prendió las alarmas en la selección albiceleste.

Fue el cuadro parisino que informó del estado de salud de Messi, quien a semanas de que comience el Mundial Qatar 2022 sufrió esta lesión, pero que solo lo tendrá fuera de circulación un par de días.

ℹ️ Como medida de precaución, Leo Messi permanecerá en tratamiento por una inflamación del tendón de Aquiles. Reanudará los entrenamientos la próxima semana. pic.twitter.com/Jo29mzLRiP — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 5, 2022

"Como medida de precaución, Leo Messi permanecerá en tratamiento por una inflamación del tendón de Aquiles. Reanudará los entrenamientos la próxima semana", se puede leer en el desplegado del PSG.

Hasta el momento no se profundizó en las repercusiones de la lesión que Leo Messi, pero al parecer no es de gravedad y, como explica el comunicado del París Saint-Germain, solo se trata de una medida para que no se agrave, por lo que hasta ahora, la presencia del argentino en Qatar no peligra.

VIDEO: Messi y su arenga en la final de la Copa América

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha sido señalado por su aparente falta de liderazgo, principalmente en la Selección Argentina. Sin embargo, salió a la luz un video que demuestra todo lo contrario.

En redes sociales circula un clip en el que el futbolista del PSG da una emotiva arenga a sus compañeros de la Albiceleste en el medio tiempo de la final de la Copa América contra Brasil, el año pasado.

"Esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá, para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos, así que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa", es parte del mensaje que Lionel Messi le dice al resto de los seleccionados argentinos en los vestidores.

Nunca había visto así a Leo Messi pic.twitter.com/8pf77Yu4mu — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) November 2, 2022

"45 días sin ver a nuestra familia, estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo", agregó La Pulga.

El video de este momento puede verse en el documental “Sean eternos: Campeones de América”, que puede verse en Netflix.

La arenga y liderazgo de Messi surtieron efecto, pues Argentina derrotó 1-0 a Brasil en Maracaná con gol de Ángel Di María, para así cortar una racha de 28 años sin conquistar la Copa América.

aar