OnlyFans | VIDEO: Boxeadora deslumbra en su pesaje con lencería y anuncia su cuenta en la plataforma

La australiana Ebanie Bridges, campeona de peso gallo femenil de la FIB, se unió a las personalidades deportivas que tienen su cuenta en la conocida plataforma OnlyFans y lo hizo al portar lencería en el pesaje de su pelea.

En el pesaje previo a su pelea con Shannon O' Connell, la australiana fue la sensación, pues se quitó su ropa para subirse a la báscula y deslumbró con una lencería transparente y una leyenda que dice Onlyfans, además de compartir un mensaje por la apertura de su cuenta.

"Estoy muy emocionada de anunciar que me he unido a OnlyFans. Así que ahora puedes obtener contenido exclusivo de mi entrenamiento, mi vida cotidiana, además de todas las cosas divertidas", dijo la boxeadora en un video compartido en Instagram.

Ebanie Bridges no solo brilla en redes sociales y en OnlyFans, ya que venció por TKO a Shannon O' Connell y defendió con éxito su faja de campeona mundial de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Ebanie Bridges y las peticiones de sus fans

Tal vez Ebanie Bridges se animó a abrir su OnlyFans por las peticiones que sus seguidores le han hecho, a las cuales siempre responde de la mejor manera mientras estas sean respetuosas.

La monarca contó de las extrañas peticiones de sus aficionados: "Algunos fans me piden el agua con que me baño, sudor y los pedazos que me corto de las uñas de los pies”, contó Bridges para el canal de YouTube Mola.

Además habló sobre los heaters, personas que en redes sociales se dedican a insultar y dejar comentarios negativos en los perfiles de la boxeadora de 36 años de edad.

“Eso es normal. La gente que habla mierda, no me conocen, así que ¿por qué debería sentarme allí y emocionarme y molestarme por alguien que nunca me ha conocido?", aseguró.

No es la primera vez que la llamada "Blonde Bomber" ("La Bombardera Rubia") cuenta sobre las peticiones que los fans le hacen, pues para talkSPORT la australiana detalló que había pensado en vender algunas cosas.

“¡'Dame tu dinero', esa es mi respuesta! Si quieres mis cosas, entonces tienes que darme tu dinero. Hay mucha gente rara por ahí. No he vendido mi agua de baño, pero he recibido tantas solicitudes extrañas que he pensado, '¿debería ir a comprar algunos frascos?'", explicó Ebanie.

"Me he hecho los calcetines y los pies porque es gracioso e inofensivo. Pensé que era divertido y terminaron pagando, así que ahora cualquier solicitud que llegue, estoy aquí con mi PayPal.