Qatar 2022: Ivana Knoll, la novia del mundial, y el mini atuendo para motivar a Croacia en semifinales (FOTOS)

La croata Ivana Knoll, quien se ha ganado el distintivo de la "Novia del Mundial Qatar 2022", lució un tremendo atuendo especial para motivar a su selección en el partido de semifinales ante la Selección Argentina.

En la previa del partido, Knoll lució un bikini a cuadros rojos y blancos, igual al uniforme de la Selección Croata, para desearle suerte a los jugadores que intentarán entrar a una segunda final del Mundial consecutiva, ya que estuvieron en el gran partido en Rusia 2018.

Ivana Knoll, la novia del Mundial 2022 apoya a Croacia Foto: Captura de pantalla

Argentina y Croacia definirán al primer finalista de la Copa del Mundo Qatar 2022. Hace cuatro años, Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron víctimas de una de las peores palizas que recibió Argentina en mundiales.

Croacia vapuleó 3-0 a la Albiceleste en la primera ronda del Mundial Rusia 2018, en el que probablemente haya sido el peor partido del astro con la casaca de su país. Scaloni era asistente entonces del técnico Jorge Sampaoli, quien duró dos partidos más en el cargo.

La "novia del Mundial Qatar 2022" vive momento amargo

Ivana Knoll no ha estado exenta de vivir momentos amargos en la Copa del Mundo Qatar 2022, pues la croata se encaró con un guardia en el partido que su selección le ganó a Brasil para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

"No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros", dijo la mujer que roba todas las miradas en el país anfitrión al periódico Blind.

Desde los primeros días, Knoll ha sido víctima de censura por su forma de vestir, ya que en Qatar no se puede usar escotes y ropa descubierta como la que suele vestir la croata.

aar