OnlyFans: ¿Qué es de la vida de la aficionada de los Tigres que levantó la blusa en el estadio?

Carla Garza se hizo conocida en el partido entre Tigres y Pachuca, en los cuartos de final del Apertura 2022 de la Liga MX, cuando tras un gol del delantero francés André-Pierre Gignac festejó descubriéndose el pecho y el video se hizo viral.

Lejos de mostrar pena, la seguidora de los felinos bromeó con el asunto e incluso en su cuenta de Instagram tiene uno de los videos de ese día como publicación destacada.

Garza empezó a crear contenido para sus redes sociales con fotografías subidas de tono e incluso en un momento anunció que abrió su perfil de OnlyFans en donde por 14 dólares mensuales puedes unirte a su contenido privado.

"Hola chicos, suscríbete para conocer todos mis secretos", dice el perfil de Carla en OnlyFans, donde tiene 31 publicaciones. En redes sociales es muy activa, sobre todo en Instagram, donde cuenta con 109 mil seguidores.

Además, Carla Garza ha sido invitada en el programa Es Show de Multimedios, en donde habló de sus motivaciones y sobre el veto que la directiva de los Tigres le impuso a la fan por su particular festejo.

"Yo vi una nota de la directiva de Tigres donde supuestamente me iban a vetar, mas no me lo han dicho formalmente", señaló la fan y agregó: "Que no me veten, yo quiero seguir viendo a mi Gignac”.

La aficionada de los Tigres explicó que la celebración fue hecha por una promesa que le realizó a la tribuna, aunque eso sí, señaló que no tenía pensado hacerlo, pero le ganó la emoción por ver a su equipo ganar el partido de ida.

“Fue una promesa a la tribuna. Entonces nos ganó la emoción, nos ganó todo y yo no tenía pensado que lo iba a hacer. Fue algo que surgió en el momento”, argumentó la fan de los universitarios.

Aficionada de los Tigres se levanta la blusa en el estadio. Foto: Especial.

Ennid Wong, otra seguidora de Tigres que roba corazones

Ennid Wong, una de las modelos con más seguidores en OnlyFans, volvió a dar de qué hablar al publicar unas espectaculares fotos en su cuenta de Instagram. La popular aficionada de los Tigres de la UANL dejó a sus seguidores boquiabiertos con las siete imágenes que compartió.

En las fotografías, Ennid Wong presumió su escultural figura en la cual luce con un atuendo inspirado en Blanca Nieves.

Ennid Wong cautiva a sus seguidores con sus publicaciones en Instagram. Foto: Instagram de Ennid Wong

Los likes y comentarios para la ferviente fan de Tigres no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el de el comediante regiomontano La Mole, quien se hizo pasar por uno de los siete enanos.

"Hola, qué tal, me dicen Tontín", a lo que la modelo de OnlyFans respondió "hahahaha, te pasas", tomándose la broma con humor.

