Selección Mexicana: Víctor Guzmán y la indisciplina que jamás lo hará regresar al Tricolor

La Selección Mexicana está en el inicio de una nueva era al mando del argentino Diego Cocca, quien mañana por la noche vive su tercer compromiso como seleccionador del Tricolor y uno de los nombres que más ha sonado por su ausencia es el de Víctor Guzmán.

El mediocampista vive su primer campaña con los colores de las Chivas y de inmediato se convirtió en referente, al punto de portar el gafete de capitán, pero sus actuaciones parecen no convencer a Cocca, quien no lo convocó para el duelo amistoso ante Estados Unidos, en donde al no poder llamar a europeos echará mando del talento de la Liga MX, lo que hace más extraño el no llamado del Pocho Guzmán.

En esta cuenta amamos a nuestro capitán @GuzmanPocho06 el mejor jugador Mexicano de la liga 🇲🇽 pic.twitter.com/Mylmu3BJ6K — Balón Rojiblanco (@RojiblancoBalon) March 5, 2023

Se comenzó a rumorar que el 'veto' de Víctor Guzmán de la Selección Mexicana se debe al doping positivo que tuvo hace algunos años en la Liga MX y que terminó por tirar el primer intento de traspaso de las Chivas y el jugador terminó regresando al Pachuca.

Medios señalan que este problema ha generado que los directivos del Tricolor no confíen en el mediocampista del Club Guadalajara, pues creen que pueda recaer en una indisciplina. Otras de las teorías es que marcas patrocinadoras del Tri no quieren nada que ver con el Pocho.

Puede que estos solo sean rumores, ya que el periodista de TUDN Paco Arredondo indicó que se trata de una decisión deportiva, pues el exjugador de los Tuzos no entra en los lineamientos que tiene Diego Cocca para convocar elementos a la Selección Mexicana.

"En la gama de más de 40 jugadores que tendría detectados el mismo Cocca para su gestión en la selección, el nombre de Víctor Guzmán ahora jugador del Guadalajara, no está, ni estaría considerado por el momento", aseguró el comunicador en su columna para TUDN.

México recibiría el peor castigo previo a organizar el Mundial

La Selección Nacional de México sigue teniendo problemas por los gritos homofóbicos de la afición al rival y hasta al árbitro central, por lo que la US Soccer ya tomó nuevas medidas para erradicar dichas expresiones, entre ellas, el no permitir que el Tricolor juegue hasta por dos años en Estados Unidos.

La decisión puede ser un poco dura, pues se sabe que México es la selección de futbol que más dinero le da a ganar por su empuje y todos los paisanos que viven en el país vecino, pero su deseo es terminar por fin con el grito discriminatorio.

Uno de los miedos que tienen los directivos de US Soccer, es que los aficionados estadounidenses comiencen a tomar la misma disciplina como una constante en los partidos de la MLS o del cuadro de las Barras y las Estrellas y la FIFA tenga que intervenir y comenzar a sancionar.

ar