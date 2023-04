Selección Mexicana recibiría el peor castigo previo a organizar el Mundial de 2026 y pone en juego su reputación

La Selección Nacional de México sigue teniendo problemas por los gritos homofóbicos de la afición al rival y hasta el árbitro central, por lo que si se mantienen la US Soccer ya tomó la decisión de no permitir que juego por dos años en Estados Unidos.

La decisión puede ser un poco dura, pues se sabe que el Tricolor es la selección de futbol que más dinero le da a ganar por su empuje y todos los paisanos que viven en el país vecino, pero su deseo es terminar por fin con el grito discriminatorio.

Uno de los miedos que tienen los directivos de US Soccer, es que los aficionados estadounidenses comiencen a tomar la misma disciplina como una constante en los partidos de la MLS o del cuadro de las Barras y las Estrellas y la FIFA tenga que intervenir y comenzar a sancionar.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer un comunicado en el que da a conocer dicha situación.

A pesar de que de poco en poco los aficionados mexicanos han dejado de hacer dicho grito, por lo regular aparece cuando la Selección no va bien en el partido o en modo de manifestación por el mal desempeño del ahora equipo dirigido por Diego Cocca.

Con motivo del partido entre las Selecciones Nacionales de México y Estados Unidos, en conjunto con US Soccer, la FMF ha trabajado en el diseño y la implementación de una serie de esfuerzos y protocolos encaminados a prevenir el grito durante el encuentro de preparación en el State Farm Stadium. Conocemos la política de la US Soccer Federation (USSF) con respecto a la conducta discriminatoria en partidos internacionales. La FMF no tolerará ninguna conducta discriminatoria, ofensiva o abusiva.