Box: Julio César Chávez presume imponente cambio físico tras superar sus problemas de adicción (VIDEO)

Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano hijo de la leyenda Julio César Chávez, estuvo internado por un año en un centro de rehabilitación en Tijuana y tras salir impactó con su imponente cambio físico, dejando en claro que está listo para regresar al ring.

El Junior se recuperó de su adicción a las pastillas para adelgazar y luce una tremenda forma forma física. En redes sociales el boxeador ha compartido su cambio para estar a punto para su combate en el Estadio Caliente, hogar de los Xolos de la Liga MX.

Julio César Chávez Jr. peleará ante el colombiano Carlos Galván en la división de los semicompletos a 10 rounds. La mejor versión del hijo del Gran Campeón Mexicano la vimos en peso medio, en donde logró ser campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El récord de Chávez Jr. es de 53 peleas ganadas, seis derrotas y un empate, con 34 nocauts. Por su parte, su rival tiene 20 victorias, 12 derrotas y un empate en 33 combates.

Julio César Chávez Jr. regresa a los ensogados

Después de más de un año de ausencia, el sinaloense Julio César Chávez Jr. volverá a disputar una pelea de box y lo hará muy pronto y a pesar de las recientes diferencias con su papá.

El pugilista de 37 años de edad dio a conocer que regresará al cuadrilátero el próximo 20 de mayo durante un evento de exhibición que será estelarizado por su padre en Tijuana, Baja California, ante Erick "Terrible" Morales.

"El 20 de mayo voy a pelear allá en Tijuana. Me siento bien, me siento joven. Me siento con ganas de seguir peleando, que es lo más importante", reveló Julio César Chávez Jr. en entrevista con Hi! Sports TV.

aar