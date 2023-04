Canelo Álvarez, como nunca lo habías visto, revive el momento más duro de su vida: "Lloré muchas noches solo"

Saúl "Canelo" Álvarez es el boxeador mexicano más importante de los últimos años, se convirtió en el primer púgil azteca en ser campeón mundial indiscutido, sin embargo, el deportista no se ha librado de los golpes de la vida, que lo han llevado a mostrar su lado más vulnerable.

Debajo del ring es donde el "Canelo" ha tenido sus peores derrotas. En entrevista con TUDN el pugilista tapatío compartió que uno de los momentos más complicados fue cuando se separó de Karen Beltrán, con quien tuvo a su primer hija, Emily.

El "Canelo" Álvarez en un entrenamiento en su gimnasio en Estados Unidos Foto: Instagram @canelo

"El momento más difícil de mi vida fue cuando tuve que separarme de la mamá de mi hija, la más grande. Mi hija tenía dos años, lloró: ‘Papa, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás con nosotras? Papá, ¡te quiero ver!’. Lloré muchas noches solo en mi casa", comentó el boxeador tapatío.

La soledad, el separase de su hija tan chica llevó a Saúl Álvarez a una de las etapas más amargas de su vida, pero no ha sido el único. El Canelo tiene siete hermanos, seis hombres y una mujer, y justamente uno de ellos hizo que los reflectores se volcaran sobre el deportista.

Víctor, hermano del púgil, fue acusado de homicidio en 2012 y le trajo problemas a la estrella más grande el boxeo mundial, pues cuando eres el rostro de una disciplina y una de las personalidades más reconocidas del mundo, cualquier tema fuera del ensogado o controversial puede afectar.

Canelo se prepara para su pelea del 6 de mayo. Foto: Instagram Canelo Álvarez

"Cuando me dicen (sus hermanos) te quiero mucho, si está bien que me quieras mucho, si me quieres no hagas pendejadas, porque el afectado voy a ser yo", indicó el campeón mundial CMB, OMB, AMB y FIB de peso supermedio.

Saúl Álvarez sigue preparándose para su pelea ante John Ryder el próximo seis de mayo, en donde defenderá sus cuatro coronas del mundo y buscará ganar en México por primera vez desde hace más de una década.

Julio Urías ganaría más que el Canelo Álvarez

El próximo mercado de invierno, Julio Urías, pitcher de los Dodgers nacido en Culiacán, Sinaloa, terminaría su actual contrato y al ser agente libre su precio podría llegar hasta los 300 millones dólares.

El actual acuerdo del mexicano es con Los Ángeles Dodgers por 14 millones 250 mil dólares por una temporada, al mes estaría ganando un aproximado de un millón 187 mil 500 dólares.

Julio Urías lanza en un juego de Dodgers de Los Ángeles, en la presente campaña de la MLB Foto: AP

“El Culichi” sería el segundo mejor pelotero sólo detrás de Shohei Otani que también concluiría contrato con los angelinos, por lo que el actual equipo de Urías podría ofrecer por el japonés un contrato hasta de 500 millones de dólares.

El jardinero izquierdo de los Medias Rojas, Alex Verdugo, es otro mexicano que llegaría a 2024 como agente libre, su actual contrato consta de un año por seis millones 300 mil dólares.

aar