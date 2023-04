VIDEO | BOX: Canelo Álvarez tiene problemas con la bebida; la declaración que prende las alarmas en su entorno

José Benavídez, papá del boxeador David Benavídez, sigue arremetiendo contra el Canelo Álvarez, pues asegura que el campeón mundial mexicano indiscutido de las 168 libras no está totalmente concentrado y esto podría afectar su carrera profesional.

"Ha sido muy disciplinado durante muchísimo tiempo y tiene ya un recorrido muy largo después de trabajar muy duro. Creo que ahora está bebiendo un poco más. Antes no veíamos a Canelo beber", comentó para el canal de Youtube Fighhub TV.

José Benavídez es padre de uno de los boxeadores que más desea enfrentar a Saúl Álvarez, pero el púgil nacido en Guadalajara, Jalisco, ha comentado que primero tiene otro planes y que El Bandera Roja tiene que hacer su propio camino. David Benavídez recientemente derrotó a Caleb Plant.

“He seguido de cerca a Canelo por cinco años. Lo he estudiado muy cerca. Perdió con Bivol y luego no se vio muy bien con Golovkin. Sigue siendo el mejor libra por libra y ha conseguido mucho, pero está en una posición en donde su cuerpo ya no está respondiendo como antes. Creo que llegó el momento para que llegue el relevo”, agregó.

José Benavídez insinúa que su hijo podría ser el nuevo rostro del boxeo, recordando que el Canelo Álvarez sigue siendo de los mejores peleadores Libra x Libra del mundo y uno de los púgiles que más expectativas genera cada que anuncia un combate.

Canelo se prepara para su pelea del 6 de mayo ante John Ryder Foto: Instagram Canelo Álvarez

Sin embargo, Benavídez padre añadió en sus declaraciones que Álvarez Barragán está más interesado en jugar golf y en atender sus diferentes negocios que en el boxeo, a diferencia de su hijo, el Mexican Monster.

"Él juega más al gol ahora y tiene su atención distribuida en tantos negocios que tiene. Creo que su atención no está del todo centrada en el boxeo. A diferencia de David que está enfocado 100% al deporte", afirmó.

Canelo se harta de los retos de Benavidez y ya le respondió

Después de que David Benavidez derrotara a Caleb Plant, volvió a lanzar un reto al Canelo Álvarez asegurándole que se merece una pelea contra él y que ya debería de darle la oportunidad, pues es lo que pide la gente.

“Tengo mucho respeto por Canelo, pero él debe darme la oportunidad ahora, es lo que todos quieren ver, yo contra Canelo, hagamos que suceda en septiembre”, dijo el mexicano al término de la pelea ante Plant.

El combate entre David Benabidez y Calen Plant fue por la faja interina de peso supermedio Foto: Twitter de Showtime Boxing @ShowtimeBoxing

Desde hace varios meses Benavidez está retando al Canelo, manifestando que él sí le podía ganar y que es momento de que se enfrente a un peleador que le pueda dar batalla.

Saúl Canelo Álvarez ya se cansó de los retos de David Benavidez y mientras sigue promocionando su pelea del próximo 6 de mayo en Guadalajara, respondió a sus constantes ataques.

“Eso ha estado sucediendo toda mi vida, cuando vencí a un peleador, piden a otro y cuando lo vencí, piden a otro más. Así es como es. Tengo mis objetivos este año y después de eso, veremos qué pasa”, resaltó el cuatro veces campeón de mundo.

El combate entre David Benavidez y Caleb Plant se efectuó en Las Vegas. Foto: Twitter de ESPN KnockOut @ESPNKnockOut

El pugilista tapatío asegura que no entiende el "odio" que David Benavidez le tiene, pero que tampoco es algo que le preocupe mucho, pues tiene muy claros su objetivos y posteriormente verá qué pasa.

"La gente siempre habla, la verdad es que no entiendo por qué hay tanto odio hacia mí por parte de ese hombre (David Benavidez), pero al final del día, déjalo con su odio. No es mi problema que no tengan nada más de qué hablar", añadió.

aar