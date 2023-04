Christian Nodal deja los escenarios y comienza su carrera como analista de box

El próximo 22 de abril se llevará a cabo la pelea entre Gervonta Davis y Ryan García en Las Vegas. La cadena ESPN anunció la participación del cantante mexicano, Christian Nodal, en su panel de comentaristas.

La confirmación se dio mediante un video en el que el intérprete de “Adiós amor” presenta sus mejores golpes ante Salvador Rodríguez, comentarista deportivo especialista en boxeo. La grabación termina con la frase icónica del comunicador: "No es lo mismo llamar al león que verlo venir", mientras expone al invitado de lujo.

Por lo que revela el video, el box es un deporte con el que el cantautor está familiarizado, en múltiples ocasiones ha externado su gusto por los deportes de contacto, en especial el pugilismo y la lucha libre, así que este podría ser un salto interesante en su carrera profesional.

El 22 de abril, con Christian Nodal de comentarista invitado, el combate de Gervonta Davis vs Ryan Garcia irá 🔥 EN VIVO 🔥 por #ESPNKnockOut #DavisGarcia pic.twitter.com/QqtQpeE5wg — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 3, 2023

Gervonta Davis se burló de la depresión de Ryan García

Los dos contendientes han demostrado en sus redes sociales que no llevan una buena relación, iniciando cuando Gervonta Davis criticó a su rival de alejarse del ring por temas de depresión y para calentar un poco más su pelea, el mexicoamericano Ryan García dijo que Davis no controla sus sentimientos y es poco realista con su entorno.

“Está bien, puedo ver quién es él como persona, y necesitará controlar eso sobre sí mismo porque podría encontrarse con trampas. Lo estoy midiendo por el tipo de persona que es. Se ofende con mucha facilidad, incluso cuando la gente no va por él”, añadió García.

De acuerdo a los pronósticos, King Ry dice que no siempre apuestan por él y le dice a su contrincante que no va a salir victorioso de todas las situaciones y que en muchas de esas ocasiones, no va a encontrar el consuelo que busca.

"Él está llorando en Internet. Hermano, la gente no va por mí todo el tiempo. Así es la vida. Sé realista contigo mismo muy rápido. No todo el mundo te va a dar palmaditas en la espalda, como, 'Tienes esto. Tú' vas a vencerlo fácilmente.' ¿Si necesitas eso para sentirte bien? Eso es lo que descubrí sobre él", concluyó el boxeador al canal de Complex.

Está a punto de darse una de las mejores peleas del año. Foto: Twitter

