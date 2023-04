Canelo Álvarez: Fernanda Gómez, esposa del boxeador, presume su increíble físico en un paraíso de playa (FOTOS)

El boxeador mexicano Canelo Álvarez se encuentra en pleno campamento de preparación para su próxima pelea, sin embargo, el campeón de las 168 libras tuvo con Fernanda Gómez, su esposa, unas vacaciones en un paraíso de playa, en donde presumió su envidiable figura.

La empresaria de 26 años compartió en redes fotos de su viaje a Hawái, en donde lució un bikini de color marrón y que deslumbró a sus seguidores en redes.

Fernanda Gómez presume sus vacaciones en Hawái Foto: Instagram de Fernanda Gómez

También subió una foto en un paisaje natural, que combinó con su traje de baño color azul. Saúl Álvarez, Fernanda Gómez y su hija estuvieron unos días en la paradisiaca isla de Hawái, donde se quedaron en un hotel de lujo.

La fecha exacta del viaje familiar se desconoce, pues actualmente el boxeador mexicano se encuentra entrenando para su próxima pelea, la cual es el 6 de mayo en Guadalajara, ante el británico John Ryder.

Fernanda Gómez presume sus vacaciones en Hawái Foto: Instagram de Fernanda Gómez

José Benavídez asegura que Canelo está bebiendo de más

José Benavídez, papá del boxeador David Benavídez, sigue arremetiendo contra el Canelo Álvarez, pues asegura que el campeón mundial mexicano indiscutido de las 168 libras no está totalmente concentrado y esto podría afectar su carrera profesional.

"Ha sido muy disciplinado durante muchísimo tiempo y tiene ya un recorrido muy largo después de trabajar muy duro. Creo que ahora está bebiendo un poco más. Antes no veíamos a Canelo beber", comentó para el canal de Youtube Fighhub TV.

Saúl "Canelo" Álvarez es el campeón indiscutido de las 168 libras. Foto: Instagram @canelo

José Benavídez es padre de uno de los boxeadores que más desea enfrentar a Saúl Álvarez, pero el púgil nacido en Guadalajara, Jalisco, ha comentado que primero tiene otro planes y que El Bandera Roja tiene que hacer su propio camino. David Benavídez recientemente derrotó a Caleb Plant.

“He seguido de cerca a Canelo por cinco años. Lo he estudiado muy cerca. Perdió con Bivol y luego no se vio muy bien con Golovkin. Sigue siendo el mejor libra por libra y ha conseguido mucho, pero está en una posición en donde su cuerpo ya no está respondiendo como antes. Creo que llegó el momento para que llegue el relevo”, agregó.

