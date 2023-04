Box: ¿Muerto? Julio César Chávez Jr. revela su terrible tristeza en el anexo y los peores momentos de su vida (VIDEO)

El boxeador Julio César Chávez Jr. habló por primera vez de su experiencia en un anexo de Tijuana, en el cual estuvo recluido durante un año, lugar en el cual aseguró que se sentía como si estuviera en el purgatorio.

"Lo más difícil es también estar encerrado, pensaba que a lo mejor estaba muerto y no me daba cuenta. Te lo juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio. Es algo increíble, no te puedes imaginar. Llega un momento en que te cuestionas si mereces esto, pero no, aquí sigo todavía", reveló el pugilista sinaloense en una entrevista para el podcast Un Round Más de Marco Antonio Barrera.

Julio César Chávez Jr. reconoció que le costó mucho trabajo verle el lado bueno a esta dura experiencia, por lo cual incluso a manera de broma dijo que tenía ganas de matar a su padre.

"Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado. Tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como un balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así, pero siempre he pensado que las cosas hay que tomarlas para algo bueno. Al principio decía que era bien gacha esa madre, y que cuando saliera iba matar a mi papá", profundizó.

El pugilista de 37 años resaltó que se siente orgulloso por haber superado esta prueba, pues ahora valora más la vida.

"Me siento orgulloso porque aguanté así como va y luego de un año acá estoy. Fue una pelea ganada en la que comencé a ganármelo todo, hasta mi salida. Esto fue algo que me pasó, pero lo pasado pisado y ya. Ahora hay que darle para adelante", concluyó.

¿Cuándo es la próxima pelea de box de Julio César Chávez Jr.?

Después de más de un año de ausencia, el sinaloense Julio César Chávez Jr. volverá a disputar una pelea de box y lo hará muy pronto y a pesar de las recientes diferencias con su papá.

El pugilista de 37 años de edad dio a conocer que regresará al cuadrilatero el próximo 20 de mayo durante un evento de exhibición que será estelarizado por su padre en Tijuana, Baja California.

"El 20 de mayo voy a pelear allá en Tijuana. Me siento bien, me siento joven. Me siento con ganas de seguir peleando, que es lo más importante", reveló Julio César Chávez Jr. en entrevista con Hi! Sports TV.

EVG