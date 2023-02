VIDEO: Julio César Chávez rompe el silencio y revela la cruel realidad que su hijo vive en el anexo

Julio César Chávez rompió el silencio y habló sobre el paradero de su hijo mayor, Julio César Chávez Jr., quien desde marzo de 2022 está ingresado en un anexo y no en una clínica de rehabilitación como se había manejado.

La leyenda del boxeo mexicano fue quien explicó esta situación y aclaró que el mayor de la dinastía Chávez "no es adicto a las drogas ni al alcohol", ya que su problema es causado con otros tipo de sustancias.

"Realmente, mi hijo Julio no usa cocaína, no se droga, ni siquiera es bebedor. Su problema es una adicción a las pastillas para bajar de peso, si te tomas 20 o 30 de esas pastillas empiezas a ver 'moros con tranchetes', a celar a tu esposa, a hablar mal de tu padre, te empieza a valer madres la vida. Esa era mi frustración, siempre entraba y salía de esa adicción", reveló el "Gran Campeón Mexicano" en el programa De Primera Mano para la cadena Imagen Televisión.

JC. Chávez planea hacer una última pelea de exhibición

Del mismo modo, el "César del Boxeo" indicó las condiciones en las que Julio César Chávez Jr., excampón mundial de boxeo, vive dentro del anexo y que son las mismas que el resto de las personas que ahí se encuentra.

"Tuve que meterlo a un anexo, mi hijo durmiendo en el suelo. Es muy triste y doloroso, yo lo quise sacar y Julio me dijo que no, que lo dejara ahí, que quería terminar el proceso, salir de ese proceso limpio y volver a pelear, me decía que quiere volver a estar con su familia", comentó.

Para terminar, Chávez anunció que tiene planeado hacer una última pelea de exhibición y sería este año ante el exboxeador mexicano Erik "Terrible" Morales. En los planes del púgil está que sus hijos, Julio y Omar, se suban a pelear y lo hagan sin problemas de ningún tipo.

"Celebramos el cumpleaños de Julito (en el anexo) y esta semana sale mi hijo a vivir la vida. Ahí vienen los chingadazos más fuertes, espero que Julio se haya fortalecido, lo veo mucho mejor y confío que esta vez sea la definitiva. Por ello haré esa exhibición para que suban al ring conmigo limpios, así quiero retirarme, con ellos peleando en la misma función que yo limpios", finalizó.

aar