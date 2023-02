VIDEO: Julio César Chávez y la vez que un taxista casi lo retira del boxeo

Julio César Chavez es la gran leyenda del boxeo mexicano, durante su carrera profesional disputó más de un centenar de combates, de los cuales ganó 107, perdió tan solo seis y empató dos, sin embargo, estuvo a nada de retirarse a penas en su primera reyerta profesional.

El "Gran Campeón Mexicano" contó en el podcast Un Round Más, de Marco Barrera y el "Terrible" Morales, que un "taxista" lo hizo pensar en el retiro cuando comenzó su andar en el profesionalismo.

"Debuté (como profesional) un 5 de febrero de 1980 allá en Culiacán contra Andrés Félix, era un peleador muy escurridizo, que tenía mucha experiencia, un 'taxista', de los tantos que me aventaron. Estuve a punto de retirarme, porque ese 'taxista' (Félix) me llevó a la distancia, lo noquee en el sexto round, pero me cansé tanto, me agoté tanto que dije ya no vuelvo a pelear, afortunadamente pararon la pelea y la gané, pero si hubiera perdido, me hubiera retirado", reveló el "César del Boxeo".

¿Qué significa decirle "taxista" a un boxeador?

Cabe recordar que el término "taxista" lo utilizaban los detractores de Julio César Chávez para referirse a peleadores que solo servía para aumentar el récord de victorias del púgil sinaloense. Decirle "taxista" a un boxeador es ofensivo y se asemeja a llamarlo "bulto".

De hecho, una de las peleas más emblemáticas que Chávez tuvo se dio debido a que el estadounidense Greg Haugen dijo que la foja del mexicano era producto de haber enfrentado a muchos taxistas.

Haugen, tras haber dado esas declaraciones, enfrentó a "Cachito" (apodo que Isabel González le puso a su hijo Julio César Chávez) en el Estadio Azteca y el estadounidense se rindió para no recibir más castigo del originario de Culiacán. "Si Chávez había peleado contra 'taxistas', debieron ser unos 'taxistas' bastante duros", dijo Greg al final de la pelea.

