Box: ¡Está de vuelta! Julio César Chávez Jr. regresa al ring, a pesar de los pleitos con su papá

Después de más de un año de ausencia, el sinaloense Julio César Chávez Jr. volverá a disputar una pelea de box y lo hará muy pronto y a pesar de las recientes diferencias con su papá.

El pugilista de 37 años de edad dio a conocer que regresará al cuadrilatero el próximo 20 de mayo durante un evento de exhibición que será estelarizado por su padre en Tijuana, Baja California.

"El 20 de mayo voy a pelear allá en Tijuana. Me siento bien, me siento joven. Me siento con ganas de seguir peleando, que es lo más importante", reveló Julio César Chávez Jr. en entrevista con Hi! Sports TV.

🚨 YA HAY FECHA PARA EL REGRESO DEL JUNIOR 😱



👉 @eliasquijadag entrevistó a Julio César Chávez Jr. y ya reveló el DÍA en el regresará al cuadrilátero.🥊



Además, contó lo complicado que fue el proceso de recuperación para volver al boxeo.💪#TodoEsPosible pic.twitter.com/KnNOLsS9SN — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) March 13, 2023

Sin embargo, el boxeador originario de Culiacán no dio a conocer contra quién medirá fuerzas. Su combate más reciente fue el 18 de diciembre del 2021, cuando venció al peruano David Zegarra en el Palenque de la Feria Ganadera de su natal Culiacán.

Los últimos meses no han sido nada sencillos para El Hijo de la Leyenda, pues fue su propio padre el que el mes pasado reveló que desde marzo del 2022 su vástago se encontraba ingresado en un anexo, esto debido a una adicción con unas pastillas para bajar de peso.

Julio César Chávez Jr. arremete contra su padre

En días pasados, el "Gran Campeón Mexicano" comentó que la adicción de su hijo es con las pastillas para perder peso, además de asegurar que está en un anexo y no en una clínica de rehabilitación, ya que "no es adicto a las drogas ni al alcohol".

Ahora, Chávez Jr. regresó a los entrenamientos, tal vez para intentar recuperar su carrera dentro del boxeo profesional, recordando que ya fue campeón del mundo. El mayor de la dinastía Chávez se lanzó contra su padre, al asegurar que no lo ha ayudado y ha causado problemas con su pareja.

"Mi papá es una leyenda y es ídolo de todos, pero no por eso tenemos que olvidar que él no sabe de negocios, no sabe hacer negociaciones porque nunca lo ha hecho bien, no sabe dirigir la carrera de un peleador porque nunca lo ha hecho bien. Me ha intentado ayudar, pero no me ha ayudado porque sigo igual y me menosprecia", indicó el Junior.

EVG