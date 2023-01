"Canelo" Álvarez: Julio César Chávez Jr. reaparece y lo hace con una alocada propuesta al tapatío

Saúl "Canelo" Álvarez todavía no sabe ante quién será su primera pelea de box en el 2023. Sin embargo, ya salió el primer candidato a enfrentarlo y se trata de otro mexicano, Julio César Chávez Jr.

El Hijo de la Leyenda aseguró que es toda una amenaza para el pugilista tapatío, a quien le mandó un contundente mensaje al resaltar que otro combate contra él le daría más reputación al oriundo de Guadalajara.

"Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada de boxeo, ¿por qué? Porque soy una persona que le cae bien a la gente, yo no soy como él, soy su opuesto. Que no se haga pend...m soy mucho mejor. Si pelea conmigo, va a ganar más dinero, va a ganar más reputación", comentó Julio César Chávez Jr. en entrevista con el canal de YouTube El Boxglero.

En el mismo tenor, el boxeador sinaloense aseveró que no se achica ante una segunda pelea contra Álvarez Barragán, quien lo derrotó en mayo del 2017.

"Soy boxeador. Si quiere pelear conmigo, porque es morbo, aunque diga que no, va a generar mucho esa revancha. Aquí no hay niveles, yo peleo con los mejores en el momento que sea y en las circunstancias que sea", resaltó.

Finalmente, Chávez Jr. concluyó diciendo que él le daría más batalla que los pugilistas ingleses a los que el "Canelo" Álvarez se ha medido, siendo los más recientes Callum Smith y Billy Joe Saunders en diciembre del 2020 y mayo del 2021, de manera respectiva.

"Canelo es un gran boxeador, de lo mejor en el boxeo, no te lo puedo negar. Pero hay otros que somos buenos, duros y le podemos dar mejores peleas que lo que le han dado esos peleadores ingleses. Nosotros no vamos a respetar a Canelo por como se llame o porque haya ganado o porque tenga promotores, a mí no me interesan. Si peleo, pelearé con él y ya", remató.

La lujosa camioneta del "Canelo" Álvarez

No es ningún secreto que el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez tiene una lujosa colección de carros, a la que agregó una exclusiva camioneta que cuesta más de 20 millones de pesos.

La camioneta es una Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, auto todo terreno que esta valuada en más de 20 mdp. De este modelo solo existen 100 unidades en el mundo, lo que convierte a la camioneta en una pieza lujosa y exclusiva.

La Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 se une a una larga lista de automóviles propiedad del "Canelo" Álvarez. Entre los elementos que tiene se encuentran el Bugatti Chiron, Brabus B63S 700 6x6, Ferrari LaFerrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 458 Speciale. Lamborghini Aventador SVJ, Lamborghini Urus y Rolls Royce Ghost.

EVG