BOX: ¡Agarrón! Julio César Chávez Jr. afirma que le ha bajado varias novias al "Canelo"

A pesar de que solamente se han enfrentado en una pelea de box, la rivalidad entre Julio César Chávez Jr. y Saúl "Canelo" Álvarez es muy fuerte y va más allá del ring.

Fiel a su estilo, "El Hijo de la Leyenda" lanzó un dardo para el pugilista tapatío, de quien aseguró que le tiene recelo debido a que se ha interpuesto en algunas de sus conquistas amorosas.

"Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras, por eso me tiene tanto coraje", aseveró Chávez Jr. en una charla con sus seguidores.

¿Cuándo fue la pelea de box entre Chávez Jr. y el "Canelo"?

El combate entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. se llevó a cabo el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde el "Canelo" salió con los brazos en alto.

Por otra parte, el originario de Culiacán, Sinaloa, externó su deseo por disputar si siguiente combate de box el próximo 18 de febrero, aunque todavía no sabe contra quién.

"Estamos viendo, ojalá podamos hacer alianza para la siguiente (pelea). Esperemos estén dispuestos. Me habló Eddy Hearn, el Flaco, Juan Carlos Torres y ya, no he tenido comunicación con nadie", concluyó.

EVG