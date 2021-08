Julio César Chávez confiesa que el "Canelo" es el culpable de que sus hijos no le hablen

A dos meses de distancia de su última pelea de box, Julio César Chávez no tiene la mejor relación con sus hijos y el culpable de ello, según el expugilista, es Saúl "Canelo" Álvarez.

"El César del Boxeo" confesó que a sus vástagos Omar y Julio César Chávez Jr. no les cayó en gracia que el pasado 19 de junio haya subido al ring en compañía de Álvarez Barragán.

¿Qué fue lo que dijo Chávez al respecto?

Julio César Chávez reveló que desde ese momento sus hijos están enojados con él, al grado de que no le dirigen la palabra.

"Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo (al ring) ahora que hice la exhibición, porque el Canelo subió al ring conmigo, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan", señaló el exboxeador sonorense en entrevista con Yordi Rosado.

Aunado a ese incidente durante su pelea de despedida contra Héctor "Macho" Camacho, Jr. Chávez González indicó que la comunicación con Omar y Julio César Jr. nunca ha sido la ideal.

"Es un poco triste, siempre ha sido complicada la vida con mis hijos por las comparaciones que hay siempre, sobre todo en el boxeo y después de ver a su padre caer a lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre, seguir los pasos de su padre; ha sido muy difícil esa relación de mis hijos", agregó.

Por otra parte, "El Gran Campeón Mexicano" externó lo complicado que fue ingresar a sus hijos a su clínica de rehabilitación.

"Ha sido duro porque yo a veces he tenido que internar a mis hijos y eso como padre duele mucho, pero yo pienso que todo va a salir bien pronto”, concluyó.

