BOX: Esposa de Julio César Chávez Jr. afirma que el púgil es una persona enferma

Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr., dio unas fuertes declaraciones acerca del púgil sinaloense, de quien aseguró que es una persona enferma por los momentos complicados que ha pasado en torno al box desde niño.

La pareja de Chávez Jr. lamentó que el boxeador no haya recibido la ayuda correspondiente a tiempo por todo lo que sufrió de pequeño al ver a su padre, el expugilista Julio César Chávez, metido en problemas con el alcohol y las drogas.

"No lo juzgo, viene de una infancia muy difícil y repite los patrones de su papá, a él no lo trataron y no ha roto ese ciclo, por eso sigue así. Está enfermo, trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas, culpando a otros; desgraciadamente no ha querido tratarse", comentó Muñoz en una entrevista con el programa Despierta América.

Frida Muñoz considera buena persona a Chávez Jr.

Pese a sus declaraciones, Frida Muñoz dejó en claro que su intención no era cuestionar a su esposo, a quien al mismo tiempo catalogó de una buena persona.

"Es una buena persona, es el padre de mis hijos y no voy a hablar mal de él, porque sería por respeto a mis hijos y mis padres. Ellos saben lo difícil que ha sido lidiar con su enfermedad, al final de cuentas es una persona que no sabe lo que dice", subrayó.

El mes pasado, "El Hijo de la Leyenda" se vio envuelto en una polémica luego de que se le captara inhalando una sustancia durante su pelea de box contra el peruano David Zegarra.

Días después, el púgil de 35 años de edad aclaró que la sustancia que inhaló es para destapar los poros. "Lo que usé fue Iliadin, es como un Afrín. Te destapa los poros. Iliadin, pero no es ninguna sustancia, pueden acercarlo bien y fijarse bien lo que es", dijo.

EVG