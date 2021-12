VIDEO: Captan a Julio César Chávez Jr. inhalando sustancia durante su última pelea

La polémica siempre ha acompañado a Julio César Chávez Jr., quien ahora está en la mira luego de que fue captado inhalando una sustancia en su última pelea de box.

En redes sociales circula un video en el que el pugilista originario de Culiacán, Sinaloa, inhalando una sustancia antes del octavo round del combate contra el peruano David Zegarra.

¿Habrá Usado Chávez Jr sustancias ilegales durante su pelea?



Los secretos de la esquina



Que le dan a Chávez Jr. en la nariz entre rounds ?



J pic.twitter.com/XGjWdLlWCm — Fredderyk 🌴Germanyc👑🌊 (FNoticiasMZT) (@FredderykN) December 20, 2021

Aunque su entrenador trató de ser discreto al cubrirlo con una botella de agua, el hecho no pasó desapercibido, por lo que "El Hijo de La Leyenda" ya se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. acerca de esta situación?

Chávez Jr. derrotó por decisión unánime a Zegarra en la pelea celebrada el pasado sábado 18 de diciembre. Al margen del resultado, el pugilista de 35 años de edad dio su versión de los hechos y aseguró que lo que inhaló es para destapar los poros.

"Lo que usé fue Iliadin, es como un Afrín. Te destapa los poros. Iliadin, pero no es ninguna sustancia, pueden acercarlo bien y fijarse bien lo que es. Ya les he dicho yo que lo que yo pueda hacer lo puede hacer el otro", afirmó en sus redes sociales.

te puede interesar BOX: La fuerte sanción que le impide a Julio César Chávez Jr. pelear en Las Vegas

Finalmente, Julio César Chávez Jr. aseveró que nunca ha recurrido a las trampas en alguno de sus combates.

"He sido un peleador siempre limpio, nunca he sido tramposo, quienes son los que sí lo hacen, ellos son lo que lo están diciendo. Yo siempre doy la cara, nunca me escondo", concluyó.

EVG