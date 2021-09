BOX: ¿Qué opina Julio César Chávez de que sus hijos estén en rehabilitación?

Los problemas entre Julio César Chávez y sus hijos continúan, pero la leyenda del boxeo mexicano reconoció que los ama y está orgulloso de que tomaran la decisión de empezar una rehabilitación para saber qué han hecho bien o mal.

"Están en recuperación, yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente mis hijos porque son buenos, son nobles, desafortunadamente pues a veces agarran el camino equivocado, pasos que ya viví yo, creo que mis hijos están a tiempo todavía y hay que darles una nueva oportunidad", dijo en una entrevista que dio al programa Ventaneando.

Ay chingado se me había olvidado que es cumpleaños de mi vieja jaja, Feliz cumpleaños mi vieja hermosa.. tarde pero sin sueño pic.twitter.com/FoX9ni1EKN — Julio César Chávez (@Jcchavez115) September 10, 2021

Chávez reconoció que la carrera de Julio y Omar, sus dos primeros hijos, se ha ido en picada y no precisamente por no tener condiciones, sino por que llegan mal a las peleas, ya sea por el peso o sin preparación.

"Su carrera se les ha ido desmoronando pelea tras pelea porque no llegan bien preparados. porque no se preparan a conciencia, porque facultades tienen, desafortunadamente a la hora de la pelea andan pesados, no se prepararon bien", añadió.

Por otra parte, resaltó que siguen molestos con él por subir a Saúl "Canelo" Álvarez al ring en su última pelea y reconoció que todo lo que se ha ganado el originario de Jalisco es por su trabajo y dedicación.

Julio César Chávez tendrá una pelea más de box

"La Leyenda" reconoció que aún quiere pelear y su próximo encuentro será cuando cumpla 60 años de vida y el combate se celebrará en Tijuana, pero no reveló el nombre de su contrincante y dijo que sería una sorpresa.

"Ya me retiré de las exhibiciones, pero quiero implantar un récord ahora que cumpla 60 años y hacer mi última exhibición en Tijuana. Todavía no he platicado con el rival", sentenció ante las cámaras de TV Azteca.