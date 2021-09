BOX: Julio César Chávez amenazó a narrador por un comentario que no le gustó (VIDEO)

Carlos Aguilar, el "Zar", es uno de los narradores de box más reconocidos del país, el cronista compartió micrófonos en diversas transmisiones con la leyenda Julio César Chávez.

El comentarista recordó en entrevista con Antonio de Valdés cuando en plena transmisión Julio lo amenazó: "Sentados en la mesa estábamos transmitiendo y Julio dijo: 'no, Carlitos, en esta va a ganar el rojo', y gana la pelea el rojo".

Aguilar continuó: "Le digo al champ: 'eres prestidigitador', entonces agarra, se me voltea y dice 'a mí no me dices p..., c....n', porque él estaba ido. Le digo: 'no, champ, tranquilo' y me responde: 'me vuelves a decir así y te voy a mandar a matar'".

El "Zar" del boxeo añadió que esos momentos eran los más duros por los que Chávez atravesó durante su adicción.

Julio César Chávez, maestro de Carlos Aguilar

En la misma entrevista, Carlos Aguilar admitió que "El Gran Campeón Mexicano" es su maestro, pues el comunicador le tiene un gran cariño al exboxeador.

"Es mi maestro porque recae, regresa a la clínica y cuando vuelve es tolerante, tranquilo, le gusta leer, le gustan los espacios de reflexión. Los últimos 12 años están llenos de eso y en lo personal me da gusto", aseveró el narrador.

