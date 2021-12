BOX: Julio César Chávez Jr. lanza despiadada crítica hacia el "Canelo" Álvarez

Fiel a su estilo y poco más de una semana después de su más reciente pelea de box, Julio César Chávez Jr. aprovechó la ocasión para lanzar una dura crítica hacia Saúl "Canelo" Álvarez.

"El Hijo de la Leyenda" no ve con buenos ojos una posible pelea entre Álvarez Barragán y el congoleño Ilunga Makabu, a quien no considera un rival complicado para el tapatío.

"Canelo es un gran boxeador, no tiene necesidad de hacer eso. Ese peleador (Makabu), así sea en peso completo, si no sirves para nada, no sirves para nada en el peso que sea, no es un rival de la clase de Canelo", aseguró Chávez Jr. en entrevista con TNBoxeo.

Chávez no le ve oportunidad a Makabu frente al "Canelo"

En el mismo tenor, el pugilista originario de Culiacán, Sinaloa, aseveró que Makabu no pondrá en complicaciones al "Canelo" Álvarez, quien en su última pelea de box en 2021 venció al estadounidense Caleb Plant.

"Canelo debe de ganar, se puede cuidar de un golpe, pero es muy difícil que este muchacho le gane. Nada más con verle la cara no le va a ganar, seamos realistas", subrayó.

El jalisciense retará al ganador del combate entre Ilunga Makabu y el sudafricano Thabiso Mchunu, quienes disputarán el título crucero del CMB, por lo que el cruce contra el congoleño todavía no está confirmado.

