Kayla Simmons, conoce a la jugadora de voleibol considerada la más sexy del mundo que revela un secreto de su físico

Kayla Simmons es considerada como la jugadora de voleibol más sexy del mundo y sorprendió al mundo con unas declaraciones en las que reveló un secreto sobre su físico, el cual hoy la tiene como una de las deportistas favoritas de las redes sociales.

"Es gracioso porque en la secundaria realmente quería tener senos más pequeño, eso hubiera hecho todo más fácil para jugar voleibol, pero nunca se me cumplió ese deseo", comentó la jugadora en Youtube.

Kayla Simmons es considerada como la jugadora de voleibol más sexy del mundo Foto: Instagram de Kayla Simmons @kaylasimmmons

Kayla Simmons, quien comenzó a jugar en la Marshall University, reveló que su físico le complicó el poder jugar voleibol, ya que no podía hacer los movimientos con facilidad. "No puedes brincar tan alto, no puedes correr tan alto y todo se vuelve más difícil".

Simmons, de 26 años de edad, además de ser una estrella del voleibol es una popular creadora de contenido en redes sociales, con más de 965 mil seguidores en Instagram.

La jugadora es aficionada de diferentes deportes, ya que en sus perfiles comparte fotos y videos de ella en partidos de la NBA y de la MLB. Se le ha visto en la casa de los Lakers y los Clippers, ambos juegan en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, además de visitar a los Dodgers.

Ciclista crea su OnlyFans para pagarse gastos rumbo a París 2024

Cada vez es más común que algunas exdeportistas o deportistas en activo incursionen en la plataforma de OnlyFans para generar dinero, como es el caso de la ciclista canadiense Alexandra Ianculescu.

Con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta norteamericana dio a conocer que abrió su cuenta en la plataforma para adultos con el objetivo de poder pagar algunos de sus gastos de cara al magno evento, por lo que ya no le importan las críticas que pueda recibir por esta situación.

"Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans paga mis cuentas. El dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas. Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café” comentó Ianculescu en entrevista con el Daily Star.

