América vs Pumas: 'Turco' Mohamed y una frase que provocará el odio de los aficionados azulcremas

Previo al partido de América contra Pumas correspondiente a la penúltima jornada del futbol mexicano, Antonio Mohamed, técnico de los auriazules, refirió su paso con las Águilas como “imborrable”, sin embargo no salió de la institución en los mejores términos.

A pesar de lograr el campeonato en 2014 con el club de Coapa, el "Turco" dice que la fanaticada lo asocia más con el Monterrey que con el América, ya que como jugador sólo tuvo dos partidos y un año como entrenador; recordando que al salir del club azulcrema sus palabras fueron: “Les dejo el título y yo me llevo mi dignidad”.

“Yo no creo que me identifiquen con América, si me identifican con Monterrey seguramente sí, pero con América no…”, comentó el cabecilla de los Pumas.

El "Turco" Mohamed fue presentado el 27 de marzo como entrenador de los Pumas Foto: Instagram Pumas MX

Respecto al Clásico Capitalino, la rivalidad remonta hasta 1895 cuando las Águilas le ganaron el campeonato al equipo universitario con un polémico arbitraje. En una entrevista con Récord, Mohamed dijo que era un clásico muy “sanguíneo”, pues rebasa todas las categorías.

"Sé la rivalidad que existe, estuve del otro lado, te la hacían sentir, ahora estoy de este lado y te lo hacen sentir. Es más, vi un (partido de) Sub-18 Femenil y terminaron a los trancazos, es una rivalidad muy pura desde chavos en las fuerzas básicas, es un Clásico muy sanguíneo, intentaremos estar a la altura", sentenció el técnico argentino.

"Turco" piensa en su próximo rival, no le preocupa el América

Los dos partidos que tiene el "Turco" al frente de los felinos han resultado victorias, por lo que no sólo se enfoca en el partido de la jornada 16, sino que para cerrar el torneo regular, visitará al Monterrey, al respecto el timonel djio:

“Estoy comprometido con Pumas y buscaremos ganar los dos partidos. A la cancha como visitante de Monterrey nunca he ido. Tengo un cariño especial por el club, la institución, la ciudad, pero ahora estoy de este lado y buscaremos ir a ganar”, cerró su entrevista.

El partido de América contra Pumas se llevará a cabo el sábado 22 de abril a las 21:10 hrs; Monterrey contra el equipo de la UNAM, será el sábado 29 de abril a las 19:05 hrs, por la última fecha del campeonato.

aar