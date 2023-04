Cruz Azul: Tuca revela el duro golpe en el vestidor que les dejó la derrota ante América

América venció al Cruz Azul en el Clásico Joven y el interior del equipo cementero resintieron duro esta nueva derrota, ya que no solo es una nueva caída frente al acérrimo rival, pues de paso los privó de entrar a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX de forma directa.

Ricardo Ferretti vivió su primer clásico al mando de La Máquina, sabiendo que era un partido importante el timonel trató de levantar el ánimos de sus dirigidos, pues asegura que "nos son avestruces" para agachar la cabeza.

"Cuando llegué los encontré cabizbajos, tristes, normal, se perdió un partido importante, dejamos de hacer cosas para obtener un mejor resultado, son seres humanos y les duele. No les permití quedar en este estado, no son avestruces, cuando se ganó ciertos partidos pasados tampoco los vi festejando en el Ángel de la Independencia", dijo el Tuca.

El estratega de Cruz Azul habló sobre el estado de los jugadores al finalizar el partido en la cancha del Estadio Azteca, en donde comenzaron ganando gracias a Uriel Antuna, pero no pudieron sostener la ventaja y terminaron cayendo 3-1.

El Tuca hizo gala de su basta experiencia como director técnico y de inmediato le pidió a sus pupilos cambiar de objetivo y concentrarse en su siguiente partido, que es ante las Chivas, que en estos momentos se encuentran en puestos de cuartos de final de manera directa.

"Entonces ahorita no vi la necesidad de andar flagelándose en una actitud que no me gusta. Ya platiqué con ellos, perdimos una batalla importante, pero la guerra continúa y el sábado tenemos una oportunidad de mejorar lo que hicimos con América", declaró.

Cruz Azul llegará al compromiso ante el Rebaño Sagrado como el octavo mejor equipo de la Liga MX con 21 puntos, mientras que el Club Guadalajara se presentará como el cuarto lugar general del Clausura 2023 con siete unidades más que La Máquina.

“También vamos de menos a más. Ellos tienen más puntos que nosotros, pero vamos a enfrentarlo como si fuera América, San Luis, Querétaro, como a todos. El respeto siempre existe, pero sin temor", finalizó.

El panorama del Clausura 2023 de la Liga MX

La fase regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX está por llegar a su final y con ello se empiezan a conocer a los equipos que estarán en los cuartos de final de manera directa, los invitados al Repechaje y los clubes eliminados.

Monterrey ha tenido un torneo de ensueño y sus actuaciones lo tienen como líder del certamen, además de ya tener asegurado su boleto a los cuartos de final del Clausura 2023.

Con los resultados de la Jornada 15 La Pandilla amarró su pase a la fase final de la Liga MX, siendo por el momento el único club ya en cuartos, aunque equipos como Chivas, América y Pachuca ya están en la Fase Final, pero podrían jugar Repechaje.

Así va la tabla general del Clausura 2023 de la Liga MX



1º Monterrey-34 pts

​2º América-30 pts

​3º Toluca-28 pts​

4º Chivas-28 pts​

5º León-26 pts​

6º Pachuca-25 pts​

7º Tigres-22 pts​

8º Cruz Azul-21 pts​

9º Santos- 19 pts​

10º Atl. San Luis- 18 pts

​11º Atlas-17 pts

​12º Pumas- 17 pts​

13º Querétaro-17 pts​

14º Puebla-17 pts​

15º Tijuana-15 pts

​16º Necaxa-14 pts​

17º Juárez-14 pts​

18º Mazatlán-7 pts

