París 2024: ¿Quién es Prisca Awiti, judoca mexicana de origen británico que es la sensación de los Juegos Olímpicos?

La judoca Prisca Awiti Alcaraz emocionó a todo México con una actuación histórica en los Juegos Olímpicos París 2024.

Prisca Awiti es una atleta de judo de origen británico, pues nació en Londres, sin embargo, su padre es keniano y su madre es mexicana, por lo que puede representar a México internacionalmente, cosa que ha hecho desde 2017.

Representante de Guanajuato, Awiti Alcaraz tuvo en París 2024 su segunda experiencia en unos Juegos Olímpicos, pues debutó en Tokio 2020. También ha representado al país en Juegos Panamericanos, Campeonatos Panamericanos de Judo y otros torneos internacionales.

Prisca Awiti representa a México en judo en los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: Especial

El judo no fue el primer deporte en el que compitió, pues cuando era una niña representaba a su país de nacimiento en el seleccionado sub-12 de gimnasia, pero después se enamoró del judo gracias a su hermano Philip Awiti, atleta de alto rendimiento quien ganó medallas en Grand Slam y compitió en Mundiales.

Antes de representar a México, Prisca Awiti compitió en uno Juegos Olímpicos de la Juventud en Europa y por su participación fue invitada a ver los JO Londres 2012, en donde vio a la británica Gemma Gibbons ganar la medalla de plata, lo que la motivó para buscar el sueño de ser olímpica.

Pese a poder competir en la magna justa de verano bajo la bandera de otro país, Awiti Alcaraz eligió México por convicción, pues en suelo tricolor “sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”.

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, comenta en una charla con Conade.

Prisca Awiti tras ganar su combate de cuartos de final en judo en los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: X @CONADE

Prisca Awiti sabía que su rendimiento en París 2024 sería histórica, pues antes de embarcarse en su segunda aventura olímpica dijo que pondría todo su esfuerzo para ganar una medalla.

“Prometo ir a París 2024 para dar todo de mí, mi esfuerzo y cada gota de sudor que tengo la dejaré en el tatami en cada combate. Voy con la meta de una medalla y creo que puede ser un oro. Agradezco todo el apoyo que me han brindado desde que represento a México. No podría hacerlo sin ustedes, gracias por estar en cada momento, sobre todo en los malos porque es cuando más necesitas a la gente; también a mi equipo y parejas de entrenamiento que están para levantarme. Si gano una medalla en París, no será solo mía, sino del esfuerzo de todos”, aseguró.

