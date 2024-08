París 2024: Prisca Awiti es recibida como toda una campeona a su regreso a México tras su histórica plata

Entre aplausos, porras y gritos, la judoca Prisca Awiti Alcaráz fue recibida en México de forma espectacular, tras su regreso con la histórica medalla de plata que consiguió en la categoría de -63 kilos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Un resultado demasiado importante del país. Logré poner el judo mexicano en el mapa”, dijo la atleta de 28 años de edad, antes cientos de aficionados y medios que la esperaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Prisca Awiti también externó su deseo de que su logro en París 2024 inspire a más mexicanos a practicar el judo.

¡𝗖𝗢𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔 𝗢𝗟Í𝗠𝗣𝗜𝗖𝗔! 🥋



La subcampeona olímpica de #Paris2024, @AwitiAlcaraz, regresa a México con la medalla histórica que consiguió en la categoría de -63 kilos, en #Judo en los #JuegosOlímpicos y así es recibida en el aeropuerto. pic.twitter.com/MEyyguHCww — CONADE (@CONADE) August 2, 2024

“Espero que esto inspire a las nuevas generaciones que vienen y que vean que el judo es un deporte bonito", afirmó.

El pasado martes, la mexicana se subió al podio olímpico, tras perder por ippon ante la eslovena Andreja Leski.

“No me la creo todavía que soy una medallista olímpica. Estoy orgullosa y feliz. No pudo ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas. Es un orgullo hacer historia. No sólo para mí, sino para el equipo y el país”, dijo tras el combate final.

¿Quién es Prisca Awiti?

Prisca Awiti Alcaráz nació y creció en Londres, pero decidió representar a México desde 2017, debido a que su madre es mexicana; su padre es de origen keniano.

Comenzó a practicar judo a los ocho años, influenciada por su hermano mayor, Philip Awiti, quien también es judoca de alto rendimiento. Además de competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Europa, Awiti debutó en la justa olímpica en en Tokio 2020.

''Un resultado demasiado importante del país''



Prisca Awiti arribó a la Ciudad de México tras su histórica presea en la justa veraniega.



La atleta puso el Judo mexicano en el radar internacional tras su gran actuación.#LosJuegosDelVerano #LaSensaciónDelVerano pic.twitter.com/YXxRyfS5Xt — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 2, 2024

La presea obtenida por Prisca Awiti en París 2024 significó la número 25 de plata y la 75 en la historia de nuestro país en Juegos Olímpicos.

Awiti Alcaráz se unió a Pilar Roldán (1968), Ana Gabriela Guevara (2004), Belém Guerrero (2004), Aída Román (2012), Paola Espinosa-Alejandra Orozco (2012), Guadalupe González (2016) y María del Rosario Espinoza (2016), como las medallista de plata mexicanasen unos Juegos Olímpicos.

