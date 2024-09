Premier League: Julián Araujo hace impactantes declaraciones sobre Edson Álvarez que nadie esperaría

En su nueva aventura por la Premier League, Julián Araujo encontró un gran apoyo en Edson Álvarez, pues a sus 23 años el lateral del Bournemouth se ha enfrentado a la soledad y la adaptación de un nuevo entorno. Sin embargo, la calidez del mediocampista ha hecho esta experiencia más llevadera.

El joven lateral viaja regularmente 150 kilómetros desde Bournemouth hasta Londres para pasar tiempo con Edson y su familia, quienes le han abierto las puertas de su casa para ofrecerle apoyo y compañía.

"He hablado con Edson antes de que se cerrara mi fichaje. Le pregunté qué pensaba y qué me recomendaba. A veces, cuando tengo días libres, me voy a pasar el día con él en Londres. Nos llevamos muy bien; es alguien que me ayuda mucho", compartió el seleccionado en una entrevista con FOX Sports.

“Si me siento solo, él me abre su casa. Vamos a cenar. Es alguien que me ha ayudado a adaptarme a esta liga, además de que es una cultura muy diferente. Edson sabe lo que uno siente cuando estás solo y vives solo. Lleva casi cinco o seis años aquí”, comentó Araujo, quien compartió la experiencia de 'El Machín' en Europa.

La conexión entre ambos jugadores va más allá del deporte. "Él tiene a su familia y me hace sentir como parte de su familia. Me invita a cenar, a su casa. Es alguien a quien respeto mucho; es mi hermano", concluyó Julián, agradecido por el apoyo que le ha brindado su compatriota en esta nueva etapa de su carrera.

🇲🇽 "TENGO QUE RENDIR AQUÍ PARA IR A LA SELECCIÓN"



Araujo trabaja todos los días para representar a México. También, habló de lo cercano que es con El Machín ⚽❤



🫂 'HABLÉ CON EDSON ANTES DE LLEGAR A BOURNEMOUTH... ME HA AYUDADO MUCHO: ES MI HERMANO'#LaPremierxPREMIUM pic.twitter.com/MH2gHW2fX2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 19, 2024

mmt