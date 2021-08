No estaba preparado para irme: Lionel Messi

Un cúmulo de emociones fue el que se apoderó del argentino Lionel Messi en su despedida del Barcelona, en la cual no contuvo el llanto en el evento realizado en el Estadio Camp Nou, donde los aficionados culés disfrutaron de su magia en los pies en los últimos 17 años.

La Pulga, quien se incorporó al Barcelona en octubre de 2000, cuando apenas tenía 13 años, comenzando una relación que duró poco más de dos décadas, mostró su rostro más sensible y aseguró que no se sentía preparado para marcharse del equipo de sus amores.

“La verdad que no sé si yo pueda hablar. La verdad es que estoy bloqueado, es muy difícil esto para mí después de tantos años, de toda una vida, no estaba preparado. Estaba convencido de seguir aquí, en nuestra casa, era lo que más queríamos”, fueron las primeras palabras que dijo ante los medios de comunicación.

Acongojado y contrariado, el originario de Rosario hizo énfasis en que a diferencia de lo ocurrido previo a la campanada pasada, su deseo en esta ocasión era permanecer en las filas blaugranas, al grado de que aceptó una rebaja salarial del 50 por ciento, pero LaLiga no permitió que la entidad catalana se endeudara más.

He tenido muchos momentos duros, difíciles, muchas derrotas, pero al final al otro día volvías a entrenar y tenías otra revancha. Esto ya no vuelve, es el final en este club y empieza otra historia Lionel Messi

“Hice todo lo posible para quedarme, es lo que quería y no pudo ser. Siento mucha tristeza por irme del club que amo y en un momento que no esperaba. Nunca mentí, acordé bajarme la ficha un 50 por ciento y se cerró el contrato. Siempre fui de cara con el socio y el aficionado culé. El club no me pidió nada más”, resaltó.

El futbolista de 34 años reconoció que le cuesta trabajo hacerse a la idea de que ya no formará parte del plantel del Barça a partir de la próxima temporada, que en España arranca el viernes 13 de agosto, aunque los dirigidos por Ronald Koeman debutan dos días después como locales contra la Real Sociedad de San Sebastián.

“Me pasan muchísimas cosas por la cabeza, estoy un poco bloqueado y sigo sin caer en la realidad de dejar este club y cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo, ahora tengo que empezar de cero y es un cambio también para mi familia. Hay que aceptar el cambio, asimilarlo y arrancar de nuevo”, ahondó el argentino acerca de la nueva vida que también tendrá su familia debido a esta inédita situación.

El recientemente campeón de la Copa América con la Albiceleste sabe lo complicado que será para los aficionados blaugranas acostumbrarse a no verlo en el terreno de juego, por lo que lamentó que no era la manera en la que se quería despedir de los fans, pero dejo en claro que le gustaría regresar en algún momento al Barcelona.

“Nunca me imaginé mi despedida porque no pensaba, pero me hubiera gustado hacerlo con gente en el campo. Vamos a volver porque es nuestra casa, así se lo prometí a mis hijos también”, sentenció el campeón olímpico en Beijing 2008.

Ante el cuestionamiento respecto a si su futuro está en el PSG, el astro sudamericano dejo entrever que sí.

“Es una posibilidad. Ahora tengo que buscar mi camino y mi idea es seguir compitiendo y seguir ganando”, respondió.

La prensa europea reporta que el rosarinoserá presentado mañana como nuevo refuerzo del equipo francés.