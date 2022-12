Qatar 2022: Georgina Rodriguez defiende a Cristiano Ronaldo y hace pedazos al DT de Portugal (FOTO)

Georgina Rodriguez, pareja de Cristiano Ronaldo, utilizó sus redes sociales para mandar una fuerte crítica para el entrenador de la Selección de Portugal Fernando Santos, tras la eliminación de los lusos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

La modelo compartió en sus historias de Instagram una foto de CR7 con un mensaje en el que culpa al técnico de Portugal por no alinear al delantero dentro de los iniciales, ya que por segundo juego consecutivo fue relegado a la banca y en su lugar salió Goncalo Ramos.

Georgina Rodriguez defiende a Cristiano Ronaldo Foto: Captura de pantalla

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano. Te admiramos", escribió.

Georgina fue directa y aseguró que Fernando Santos "decidió mal" al no mandar de inicio a Cristiano Ronaldo en el partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022 ante Marruecos. El crack luso ingresó al partido en la segunda mitad, cuando su equipo ya perdía el cotejo.

Cristiano Ronaldo llora tras ser eliminado de Qatar 2022



Cristiano Ronaldo jugó el que probablemente fue su último partido en una Copa del Mundo en la derrota de la Selección de Portugal en cuartos de final de Qatar 2022 ante la sorpresiva Marruecos. Tras el duelo CR7 rompió en llanto y se fue entre lágrimas al vestuario.

El Comandante ingresó al duelo ante Los Leones del Atlas en la segunda parte, pero no pudo ayudar a su equipo a empatar el marcador y los lusos terminaron cayendo 1-0, quedándose a un paso de las semifinales del actual Mundial.

Cuando el árbitro terminó el cotejo entre Marruecos y Portugal, el crack exManchester United se tendió sobre el césped, se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. CR7 se reincorporó, pero no dejó de derramar lágrimas y se fue inconsolable hasta el vestuario del Estadio Al Thumama.

Ronaldo, de 37 años de edad, vivió en Qatar 2022 una Copa del Mundo más llena de pena que de gloria, pues experimentó el cambio generacional en la Selección de Portugal al comenzar los dos partidos de eliminación directa desde el banco de suplentes.

Ante Suiza en octavos de final y ante Marruecos en cuartos de final, el Comandante fue relegado al banco de suplentes por orden del técnico Fernando Santos, quien mandó al 11 inicial a Gonçalo Ramos, de 21 años de edad, y que ante los suizos anotó triplete.

El Comandante se encuentra sin equipo y se desconoce su próximo destino luego de terminar su relación en mutuo acuerdo con el Manchester United. Se había rumoreado que iría al balompié de Arabia Saudita, sin embargo, fuentes cercanas a Cristiano Ronaldo desmintieron esta información.

