Quiero convertir la plata en oro: Prisca Awiti

La medalla de plata que Prisca Awiti consiguió en los Juegos Olímpicos París 2024 es sólo el comienzo de un legado que empieza a formar, pues la judoca mexicana espera inspirar a las nuevas generaciones de atletas y ya tiene su siguiente meta: conseguir el oro.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la subcampeona olímpica asegura que le gusta plantearse metas, pues los sueños sólo ocurren cuándo duerme y lo que sigue para ella es el título en los Juegos de Verano.

“Toca pensar en la próxima meta. Quiero convertir la plata en oro, esa es mi siguiente meta” dijo Awiti, quien fue sincera al revelar que su metal en el magno vento no estaba pronosticado en el panorama nacional o mundial.

“Estoy consciente que ni para México ni para el judo mundial estaba prevista mi medalla”, señaló ante los medios, pero explica. “Me preparé bien y ese día no tenía duda de lo bien que estaba. No tienes que ser la favorita para ganar”.

Ronda tras ronda, el nombre de Prisca Awiti fue sonando cada vez más fuerte en la Champ de Mars Arena, en donde se realizó el judo y aunque nadie la tenía como favorita, después de su segundo combate sintió que todo era posible.

“En París no pensaba en medalla. Tenía que estar enfocada en cada combate”, dijo. “El segundo enfrentamiento fue clave, porque era contra la actual subcampeona mundial y después de ganar me dio la confianza de decir: ‘hoy es mi día, estoy compitiendo bien y puedo lograr cosas grandes”.

Y así fue, Prisca consiguió el mejor resultado para un judoca mexicano, hombre o mujer, en la historia de los Juegos Olímpicos, hito que espera pueda ser punta de lanza para los futuros deportistas.

“Es un sueño inspirar a las próximas generaciones, enseñarle a las niñas y mujeres que sí se puede, es un deporte para nosotras”, indicó Awiti Alcaraz.

Con 28 años de edad, Prisca agregó sobre los nuevos atletas que espera sean mejores que ella, le encantaría “que la generación que viene quiera hacer más que Prisca Awiti, ganar más que una medalla de plata”.

La nacida en Londres, Inglaterra, aprovechó el espacio para demostrar su amor por nuestro país, tierra de la cual su madre es originaria y a la que representa internacionalmente desde 2017.

“México me recibió con los brazos abiertos. Siempre voy a estar muy agradecida por aceptarme como su atleta”, señaló Awiti, quien es mexicana por nacimiento gracias a su mamá, así como keniano, por su padre, multiculturalidad de la que no podría estar más contenta.

“Soy orgullosamente mexicana, también orgullosamente keniana, estoy consciente de dónde vengo, todos los países me han hecho conseguir esto. Con las enseñanzas de las culturas que me han tocado vivir me han ayudado a lograr esta medalla”, aseveró.

París 2024 fue la segunda experiencia olímpica de Prisca Awitia, quien en su debut en Tokio 2020 se fue temprano de la competencia, pues perdió en primera ronda, pero más que una derrota lo tomó como aprendizaje.

“Mis primeros Juegos en Tokio, fue mi primer gran sueño cumplido, no me fue muy bien, perdí en la primera ronda, pero eso me hizo ver que es posible llegar a unos Olímpicos y me ayudó a pensar cómo llegar al podio en París”, detalló.

Paradójicamente la derrota en Tokio la llevó a tener la plata sólo tres años después, esto gracias a que maduré como atleta. Estaba más enfocada en mis entrenamientos. Mi última preparación fue súper importante”.