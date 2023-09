Quiñones tiene las cualidades para fortalecer a la selección: Caballero

La convocatoria de Julián Quiñones a la Selección Mexicana ha generado molestia en un sector de la afición al futbol. Gabriel Caballero, uno de los 16 jugadores naturalizados que se pusieron la camiseta tricolor antes que el atacante del América, considera que el oriundo de Colombia tiene cualidades que pueden beneficiar al ataque de los dirigidos por Jaime Lozano.

El exjugador del Pachuca piensa que Quiñones, cuyo proceso de naturalización está en trámite, tiene el derecho de ser tomado en cuenta como cualquier otro futbolista mexicano.

“Me parece que es un muy buen jugador, elegible como cualquier otro y tiene las posibilidades de estar. A algunos les gustará y a otros no, pero creo que tiene muy buenas aptitudes y cualidades y que pueden fortalecer a la selección, dependiendo las necesidades que pueda sentir el Jimmy Lozano”, comentó Caballero en charla exclusiva con La Razón.

Un sector del público y de la prensa vio con malos ojos que Lozano Espín haya invitado a entrenar cuatro días a Quiñones con el resto de los integrantes del Tricolor cuando todavía no tiene su carta de naturalización. Caballero Schiker cree que esta reacción se debe más a que la gente considera que hay mejores elementos que el exatacante del Atlas, no tanto a si nació aquí o en Colombia.

“Creo que es parte del circo que genera el futbol y, como todo, siempre habrá jugadores que no tendrían que estar en la selección y otros que tendrían que estar y no están. Creo que pasa por el gusto de cada uno, la parte de si nació o no en el país genera esa polémica, pero pasa más porque a lo mejor prefieran algunos otros jugadores, no pasa porque sea un mal jugador”, ahondó al respecto el Eterno.

El mundialista con México en Corea-Japón 2022 ve con buenos ojos la oportunidad que la FMF le dio a Jaime Lozano de continuar en el timón en el proceso fundamental rumbo al 2026, pues piensa que el hecho de que sea un estratega mexicano y conozca la idiosincrasia puede hacer sentir más cómodos a los jugadores.

“Un tema importante es la relación interpersonal con los jugadores. El cuerpo técnico tiene que estar al pendiente del jugador, hablar con él, saber qué piensa, qué le pasa, si tuvo un problema, qué es lo que quieres qué haga en la cancha. Creo que la relación es muy importante, al ser mexicano conoce a lo mejor a todos, el entorno, la idiosincrasia, las costumbres y formas y eso puede de alguna manera favorecer”, profundizó el exdirector técnico de los Cañoneros del Mazatlán.

En alusión a las novedades que pueda presentar la Selección Mexicana con Lozano Espín al mando, Caballero imagina que buscará más variantes en la mediacancha y en el ataque, a diferencia de su antecesor Diego Cocca, quien priorizó el orden en la zaga. Australia y Uzbekistán, ambos en duelos amistosos, son las primeras pruebas para el Jimmy desde que fue ratificado en la dirección técnica.

“Cocca trató de jugar un estilo diferente al que pretendió hacer el Tata y el Jimmy con línea de tres o cinco defensores. Creo que México mejoró con un sistema de cuatro defensas y después va a dar variantes para utilizar en mediocampo y en ofensiva, yo creo que él ve mejor a la selección de esa forma”, apuntó.

El Eterno piensa que el amistoso de mañana contra Australia puede ayudar a que México trabaje el juego aéreo, uno de sus puntos flacos. “El australiano es un futbol más aéreo, que es una de las deficiencias que tiene México”, culminó.

Flores llega este fin de semana a Monterrey

Otro de los futbolistas mexicanos que deja Europa para continuar su carrera en la Liga MX es Marcelo Flores, quien ya no formará parte de la Sub-21 del Arsenal de Inglaterra para unirse a los Tigres.

Después de que esta información circulara en varios sitios, salió a la luz un polémico tuit de Rubén Flores, padre del futbolista, quien en marzo del año pasado descartó una posible llegada de su hijo al futbol mexicano, al referirse a él como una liga en la que matan aficionados.

“Nunca llevaría a mis hijos a una liga donde matan a sus fans. Hay que actuar rápido es una tristeza atentar vs. algo maravilloso”, escribió en aquella ocasión el papá del jugador de 19 años.

Según Mediotiempo, la agencia que representa a Marcelo Flores se acercó al equipo felino, al que llegará en compra definitiva. Solamente quedarían pendientes las pruebas médicas para que el fichaje sea oficializado.

El citado medio señala que Marcelo Flores llegará a suelo regiomontano este fin de semana.

Marcelo Flores intentará hacerse de un sitio en el mediocampo y ataque del actual campeón de la Liga MX.