Selección Mexicana: Jaime Lozano pone caso del 'Chicharito' como ejemplo para evitar indisciplinas

Al margen de cuestiones tácticas y futbolísticas, Jaime Lozano quiere que impere la disciplina entre los jugadores que componen la Selección Mexicana.

Por ese motivo, el 'Jimmy' puso como ejemplo lo ocurrido con el delantero tapatío Javier 'Chicharito' Hernández, a quien una falta al reglamento (de la cual no se han revelado detalles) le costó su lugar en el Tricolor, por lo que lanzó una advertencia para dejar en claro que no tolerará faltas en el grupo.

"Si a gente del pasado, como Javier Hernández, que es goleador histórico de la Selección, una indisciplina, que no me incumbe, sufrió las consecuencias que sufrió, porque nuestros actos tienen consecuencias y eso le puede pasar a cualquiera", aseguró Lozano Espín a Mediotiempo.

Foto: X de la Selección Mexicana

El estratega de la Selección Mexicana indicó que le gusta dar el buen ejemplo y poner las reglas claras para que ningún futbolista se haga el sorprendido.

"Es importante (la disciplina) y lo debemos tener claro todos. No soy un militar. Me gusta liderar desde el ejemplo y tener las reglas bien claras desde el primer momento, para que después no salgan con que no sabía o no me dijeron", ahondó.

¿Desde cuándo no juega el 'Chicharito' con la Selección Mexicana?

Este mes se cumplen cuatro años exactos de la última aparición de Javier Hernández Balcázar con la Selección Mexicana.

Gerardo Martino dejó de convocar al 'Chicharito' desde septiembre del 2019, cuando el Tricolor enfrentó amistosos contra Estados Unidos y Argentina.

El 'Tata' prescindió del ariete surgido de Chivas debido a que habría cometido una indisciplina, misma de la que no se ha revelado información; mientras que Diego Cocca no pudo llamar al jalisciense en su corto proceso, pues el goleador se lesionó en un entrenamiento del LA Galaxy.

Quiñones se burla de rumor que dice que reprobó examen

El llamado de Julián Quiñones a la Selección Mexicana ha generado mucha controversia. El proceso de naturalización del delantero del América, originario de Colombia, está en proceso.

De acuerdo con Ricardo Murguía, periodista y narrador de TNT Sports, el inicio de este proceso no habría comenzado de la mejor forma para el atacante de las Águilas, quien no habría aprobado su primer intento de examen de naturalización.

Julián Quiñones no hizo caso omiso de la publicación, pues reaccionó a la misma con un emoji de risa, dando a entender que la información es errónea.

EVG