Selección Mexicana: Santi Giménez, buscado por Argentina; Chaco revela por qué los rechazó (VIDEO)

Hace tres años, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) buscó a Santiago Giménez, el joven talento mexicoargentino, para que representara a la selección Sub23 de la Albiceleste. Sin embargo, su padre, Christian 'Chaco' Giménez, compartió que su hijo decidió aceptar la oferta y eligió a México

Las declaraciones las dio en el podcast "La Capitana" que conduce la esposa de Andrés Guardado, Sandra De la Vega; 'Chaco' Giménez habló abiertamente sobre la carrera y las decisiones de su hijo, Santiago, quien ha sido una de las jóvenes promesas del futbol mexicano en los últimos años.

El "Bebote" decidió declinar la oferta, pues 'Chaco' Giménez afirmó que la razón detrás de esta decisión fue el fuerte vínculo que su hijo ha desarrollado con México a lo largo de su vida.

“Hace tres años lo llamaron de la Selección Argentina para ir a la Sub 23 y él decidió México. Por una cuestión que vivió siempre aquí y él lo sintió así. Él tuvo la decisión y se decidió por México”, refirió el ídolo de 'La Máquina'.

Su elección de vestir la camiseta tricolor ha fortalecido aún más su vínculo con el país y ha generado expectativas positivas en torno a su futuro en combinado nacional mexicano.

Santiago Giménez recibe críticas por los argentinos

La decisión de Santiago Giménez de rechazar la oportunidad de jugar para la Selección Argentina en favor de México ha generado una intensa controversia en las redes sociales, donde los argentinos expresaron su enojo y descontento en una lluvia de comentarios en una publicación relacionada con el joven delantero.

En una publicación en las redes sociales que informaba sobre la decisión del "Bebote" para ser elegible para la convocatoria de Qatar, los argentinos no escatimaron en críticas y comentarios llenos de descontento. Algunos fanáticos incluso cuestionaron su lealtad hacia su país de origen.

"Yo me siento más mexicano que argentino. Me fui de Argentina cuando tenía dos años y no recuerdo nada. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente. Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia. Yo pertenezco a México y soy mexicano, y siempre fue así", fueron las palabras del jugador del Feyenoord.

mmt