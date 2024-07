Rafa Márquez rompe el silencio y revela el motivo de su decisión de renunciar al Barcelona

El exfutbolista mexicano Rafa Márquez rompió el silencio con su primer mensaje en redes sociales tras su salida de la dirección técnica del Barcelona B para sumarse a la Selección Mexicana como asistente de Javier Aguirre.

El Káiser de Michoacán aseguró que no fue fácil renunciar al timón de la filial del Barcelona y manifestó su deseo por volver eventualmente al equipo catalán. No obstante, dejó en claro que siempre busca salir de su zona de confort y eso lo orilló a aceptar la oferta del Tricolor.

"Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atlètic y emprender un nuevo compromiso. En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Busco siempre un crecimiento y estos dos años en Barcelona me han ayudado a darme cuenta que hay una pasión y una idea que debo seguir puliendo a base de mucho trabajo", inicia el mensaje de Rafa Márquez.

Más adelante, el exfutbolista de 45 años de edad hizo énfasis en que aceptó el reto de ser asistente de la Selección Mexicana por el orgullo que siente como mexicano de que el Tricolor será anfitrión en el Mundial del 2026, por lo que se comprometió a dar su 100 por ciento en busca de mejorar el estado de la selección nacional.

"Este nuevo reto lo afronto con la responsabilidad que se merece. Ha sido primero de todo mi orgullo por mi país ante un compromiso tan importante como es jugar un Mundial en casa y el otro poder transmitir todos mis conocimientos, mis valores y mi pasión por el futbol a todos los que formamos parte de esta nueva etapa", ahondó el exzaguero surgido del Atlas.

¿Cuándo presentan a Rafa Márquez con México?

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, hizo el anuncio oficial de la llegada de Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana como sucesor de Jaime Lozano; al tiempo que reveló que Rafa Márquez llega como el principal auxiliar del 'Vasco'.

La presentación oficial de Javier Aguirre y Rafa Márquez ante los medios de comunicación será el próximo 1 de agosto.

El 'Káiser de Michoacán' es uno de los históricos de la Selección Mexicana, con la que disputó cinco Copas del Mundo, todas las que se efectuaron desde Corea-Japón 2002 hasta la edición de Rusia 2018.

¿Cuántos juegos dirigió Rafa Márquez al Barcelona B?

El mexicano Rafa Márquez estuvo dos años en el timón del Barcelona Atlètic, al que dirigió en 82 compromisos.

El balance de la filial del Barcelona con el exdefensa michoacano al mando fue de 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

En junio pasado, el Barcelona B se quedó a un paso de ascender a la Segunda División de España luego de caer frente al Córdoba por marcador global de 2-1.

EVG