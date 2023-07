Real Madrid: PSG ya le puso precio a Kylian Mbappé, pero un grande de Europa quiere quitarle a los merengues el crack francés

El futuro del astro francés Kylian Mbappé sigue siendo un misterio. No se sabe si jugará en el Real Madrid o en el Paris Saint-Germain, club que está muy consciente que el delantero galo no puede marcharse como agente libre el próximo año y no cobrar nada por el movimiento.

El miércoles pasado el presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, en la rueda de prensa en la que el club presentó a su nuevo técnico Luis Enrique, dijo: "No podemos deshacernos del mejor jugador del mundo gratis. Es imposible".

"Nuestra posición es muy clara. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato”, añadió Al-Khelaifi.

Kylian Mbappé al momento de cobrar un penalti con el PSG Foto: AP

Si Mbappé quiere seguir en el PSG deberá firmar un nuevo contrato, pero el club parisino se prepara para su salida y el precio que le habrían puesto al campeón del mundo en 2018 es de 200 millones de euros (casi 220 millones de dólares).

De acuerdo con el medio RMC Sports, el PSG informó a algunos clubes en Europa de este precio y uno de los más interesados es el Liverpool, pero no es ningún secreto que Mbappé, de 24 años, está en la mira del Real Madrid, el club que ha admirado desde la niñez.

Al atacante le queda un año más de contrato con el PSG e informó al club mediante una carta el próximo mes que no ejercerá la opción de renovación para la temporada 2024-25.

Mbappé también afirmó que espera iniciar la nueva temporada en París en agosto, y que “quedarme en el Paris Saint-Germain es mi única opción, por el momento”.

Dejar expirar el contrato dentro de un año implica que los campeones vigentes de la liga francesa renuncien al pago de un ficha de transferencia que seguramente excederá el monto récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que el PSG desembolsó al Barcelona por Neymar hace seis años.

Kylian Mbappé durante un partido con el PSG. Foto: Reuters

Como agente libre, Mbappé podría recibir una colosal prima por firmar en caso que el Madrid no tenga que pagarle al PSG el costo por traspaso.

El PSG prefiere que Mbappé renueve por un año y así proteger su inversión y obligar a otro club pagarle si insiste en marcharse en 2024, potencialmente después de representar a Francia en los Juegos Olímpicos de París.

El partido por la medalla de oro del futbol olímpico será el 9 de agosto del próximo año, probablemente en el Parque de los Príncipes, el hogar de Mbappé con el PSG desde 2017.

aar