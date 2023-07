Kylian Mbappé podría estrenar romance con Kim Kardashian al ser captados juntos en una exclusiva fiesta (VIDEO)

El multimillonario Michael Rubin, quien tiene una empresa de productos con licencia de equipos deportivos, armó una “White Party” en conmemoración al 4 de julio, que marca la independencia de los Estados Unidos. Más de 300 celebridades del mundo deportivo y del espectáculo se dieron cita en esta lujosa reunión.

Kylian Mbappé fue parte de los invitados a este magno evento, pues el futbolista está de vacaciones en Miami. Su presencia llamó la atención cuando fue captado junto a Kim Kardashian, la empresaria de 42 de años se mostró risueña antes las cámaras y sin ninguna incomodidad de que los vieran juntos.

⛔️ Kylian Mbappé, Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian, Usher, Travis Scott, Kevin Hart et plusieurs autres célébrités ont participé à la fête de l’indépendance annuelle organisée par Michael Rubin, soirée en blanc, aux USA. pic.twitter.com/9FMqx4kJvi — Jean Richard Kwale (@KwaleJeldi) July 5, 2023

El internet estalló en comentarios sobre una posible relación amorosa y hacer el famoso “shippeo” entre los dos iconos. La verdad es que no hay ningún otro vínculo que relacione a esta posible pareja, sobre todo cuando el futuro futbolístico del francés pende de un hilo.

Mbappé no fue el único deportista, pues también se encontraba Tom Brady, Kevin Durant, James Harden, entre los atletas más reconocidos en esta gran fiesta en Los Hamptons valorada en 50 millones de dólares. Devin Booker, basquetbolista de los Suns y ex de Kendall Jenner, también fue parte de las postales, donde Bad Bunny no fue visto.

Los famosos se la pasaron muy bien juntos. Foto: Instagram

PSG no quiere dejar ir a Mbappé gratis

Kylian Mbappé se debate entre dos grandes de Europa, pues tanto el Real Madrid como el Liverpool han mostrado interés por hacerse de los servicios del futbolista francés.

En la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG, tanto el nuevo técnico como Al-Khelaifi fueron cuestionados sobre el futuro del astro francés, a lo que el dirigente se limitó a decir que lo resolverían en privado, pero el presidente trató de esclarecer dudas con su declaración.

“Mi posición es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”. “Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro”, dijo el dueño del PSG

mmt