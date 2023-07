Sansores, feliz por presumir que México es triple campeón mundial

El taekwondo es uno de los principales deportes que más victorias le ha regalado a México y tiene en Carlos Sansores a uno de sus mejores exponentes, pues apenas el mes pasado se convirtió en triple medallista mundial de esta disciplina, emulando lo conseguido en su momento por María del Rosario Espinoza, la mayor referente nacional en la historia de esta disciplina.

A pesar de la emoción por la plata obtenida en mayo pasado en Azerbaiyán, que se suma al metal del mismo color en Manchester (2019) y al oro conseguido en Guadalajara (2022), el originario de Chetumal, Quintana Roo, asegura que lo que le causa mayor alegría es que México esté en el top 3 del mundo en Taekwondo.

“Me sigo sintiendo de la misma manera, lo que más me tiene contento es poder decir que México es triple medallista mundial, mi nombre me da alegría, pero me da más alegría saber que México está entre los mejores del mundo. Las cosas se están dando muy bien, pero hay que tener los pies bien puestos sobre el suelo, porque es guardar la medalla y seguir entrenando como si anhelara otra”, reconoció Sansores Acevedo en exclusiva con La Razón.

La inspiración que tuve para estar en el Taekwondo fueron mis papás, en primera instancia, porque ellos me inculcaron mucho el deporte en mi vida cotidiana, y obviamente quería que se sintieran orgullosos de lo que yo pudiera hacer. Ellos me dijeron ‘agarra cualquier deporte, pero hazlo’

Carlos Sansores, Taekwondoín

Con esta buena racha, Carlos Sansores se presenta como una de las principales cartas de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en San Salvador, los cuales significan su segunda participación en el evento después de su debut en Barranquilla 2018.

El atleta de 25 años, quien compite en la justa regional en la categoría de +80kg, va con el objetivo de obtener la medalla dorada en uno de los siete deportes que se realizarán en República Dominicana, subsede del certamen, situación que reconoce no es la óptima al no poder tener convivencia con el resto de deportistas, como generalmente ocurre en eventos internacionales.

“Yo voy con la mentalidad de ganar, independientemente de mi actuación y el resultado, siempre voy con esa mira, la de traer la medalla de primer lugar. No me siento triste, pero no nos tocó la sede de San Salvador, nos tocó República Dominicana y pues no sé cómo va a ser la infraestructura ni logística, porque cuando vas a la sede son villas, hay convivencia, vives cosas muy padres”, profundizó.

En estos momentos, Carlos Sansores ocupa el segundo puesto en el ranking olímpico con miras a los Juegos Olímpicos a realizarse el próximo año en París, por lo que su objetivo inmediato es permanecer en el top 5 del mismo para acceder directamente al magno evento, en el que sueña con conseguir la presea que más desea en su carrera.

“(Mi meta) a corto plazo es poder terminar entre los primeros cinco del ranking olímpico para poder obtener una clasificación directa a los Juegos Olímpicos de París, ahorita nos encontramos en el 2, pero todavía faltan competencias. A mediano plazo, los Juegos Olímpicos. Una medalla olímpica es mi medalla más anhelada y pienso que si Dios me permite estar en estos Juegos Olímpicos, yo anhelo mucho una medalla y pienso conseguirla”, ahondó.

El también medallista panamericano, tras su bronce logrado en Lima 2019, también dejó en claro que tanto el COM como la Conade los apoyan en todos los aspectos tanto a él como a sus compañeros, por lo que su única preocupación es rendir al 100 por ciento arriba del tatami.

“La verdad hemos estado bien cubiertos por todos, Taekwondo es un deporte que es bien apoyado y agradecer, porque nos hacen ir en nuestro mejor estado físico y mental a la competencia”, concluyó Sansores.

México alcanza 250 medallas en JCC 2023

Con casi el doble de medallas de oro que Colombia, la Delegación Mexicana domina los Juegos Centroamericanos y del Caribe y no quitan el pie del acelerador.

Clavados no deja de darle alegrías a México y la dupla de Diego Balleza y Viviana Del Ángel se colgó el oro en plataforma sincronizada mixta.

Además, los arqueros continuaron con la mira dorada en el segundo día de actividades de la disciplina. El tiro de Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero se coronaron campeonas centroamericanas en arco compuesto.

El equipo varonil de la disciplina también disputó la final de arco compuesto, sin embargo, Juan Del Río, Miguel Becerra y Sebastián García cayeron en la final y se quedaron con la plata.