Sólo Santi Giménez vale casi lo mismo que la Selección de Uzbekistán

Este martes el equipo de Jaime Lozano tiene otra oportunidad para demostrar que el proceso que vive va mejor de lo que se pensaba, pues con el empate ante Australia el pasado sábado los críticos aparecieron asegurando que la Selección Mexicana comandada por el Jimmy no tiene identidad y no se le ve una diferencia de la de Diego Cocca o hasta Gerardo Martino en Qatar 2022.

Aunque no se vea una diferencia, lo que sí se puede notar es que el equipo está contento y apoya a su entrenador, entendiendo lo que les pide y buscando salir de cualquier adversidad.

Hoy el Tricolor enfrenta Uzbekistán y lo hará por primera vez en su historia, por lo que será una sorpresa con lo que llegue el equipo asiático; la última ocasión en la que México enfrentó a un equipo de dicho continente fue en 2022 al chocar contra Irak, previo al Mundial de Qatar 2022.

Jaime Lozano, director técnico del equipo nacional mexicano, atendió a los medios de comunicación previo al duelo ante Uzbekistán, que se disputará en la cancha del Estadio Mercedes Benz, en Atlanta, Georgia, y explicó los puntos en donde su escuadra tiene que seguir mejorando.

“Algo importante sería que entendamos cómo desequilibrar esa línea de 5 primero, porque a lo mejor superar la primera línea de presión y es algo que no hicimos muy bien contra Australia, porque superábamos y no regresábamos, entonces nos tardamos en progresar y le dábamos opción al rival de poder reorganizarse, eso es algo que vamos a intentar hacer mucho mejor el día de mañana”.

También destacó que lo único que no puede faltar en el terreno de juego es la entrega en todo momento y que eso fue lo que vio en el encuentro ante Australia y, por lo mismo, no salió molesto.

“Me gustaría siempre ver que la selección lucha hasta el final como lo hizo, independientemente del marcador, sea a favor o sea adverso, seguir buscando primero entregarse y después ganar los partidos. Creo que esas cosas, principalmente para mañana, me gustaría seguir viendo”, resaltó el timonel.

El canterano de los Pumas externó la manera en la que los jugadores veteranos del plantel han tomado el rol de líderes y guía de sus compañeros:

“Como grandes referentes de la selección, me parece que Héctor Herrera ha asimilado ese liderazgo y ha disfrutado mucho esta concentración; lo que corresponde es dejar un legado, ayudar a los compañeros que en algún momento estarán en tu lugar, para mí eso tiene un valor muy grande”, dijo.

Charly Rodríguez también atendió a los medios de comunicación y resaltó el apoyo que tiene los debutantes.

“Jordi fue aconsejado por Herrera. Yo cuando llegué, Héctor Herrera y Andrés Guardado me dieron algunos consejos importantes que me sirvieron previo a los primeros partidos, entonces con Héctor es una constante por lo que escucho que sucede, quiere ayudar, hacer mejor a su selección y a veces es algo en lo que no nos fijamos, pero que suma y bastante al vestidor”, comentó el mediocampista.