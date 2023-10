Santiago Giménez aclara rumores de su futuro y habla de su representante

El delantero del Feyenoord, Santiago Giménez, ha salido a desmentir las recientes especulaciones que lo vinculan con el Real Madrid y el Tottenham Hotspur, a raíz de unas declaraciones hechas por el agente FIFA Morris Pagniello.

El 'Bebote' está en un gran momento en su carrera, siendo el máximo goleador de la Eredivisie hasta el momento, además de su reciente actuación en la Champions League; estas razones han despertado el interés de varios clubes de élite, así como ciertos rumores.

Debido a esto, el propio Santiago Giménez tuvo que pronunciarse ante estas afirmaciones a través de sus redes sociales, enfatizando que su único representante es su padre, el exfutbolista Christian 'Chaco' Giménez

Además de desmentir a Pagniello, el goleador aprovechó para expresar su gratitud por el apoyo que ha recibido durante su estancia en Rotterdam y aseguró que en cuanto llegue el momento de hacer anuncios sobre su futuro, él mismo será el primero en hacerlo.

Santiago aclara la situación sobre su futuro Foto: Captura de pantalla

Santiago Giménez enfurece al presidente de la Lazio

Santiago Giménez se robó el protagonismo en su debut en la UEFA Champions League al anotar un espectacular doblete que llevó al Feyenoord hacia una importante victoria sobre la Lazio.

El joven de 22 años enfureció al presidente de los 'biancocelesti', Claudio Lotito, quien lamentó amargamente la ausencia de este goleador en su equipo.

Su actuación deslumbrante no pasó desapercibida, y el presidente de la Lazio no pudo contener su frustración por no haber fichado al delantero azteca durante el pasado mercado de transferencias de verano.

Según informes de la prensa en Italia, el dirigente explotó en una llamada telefónica tras el partido, cuestionando duramente la decisión de no haber concretado la incorporación de Giménez a su plantilla.

mmt