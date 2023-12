Santiago Giménez tendrá su propia película con el Feyenoord y prometer ser un éxito

El delantero mexicano Santiago Giménez es figura en el Feyenoord de Países Bajos, por lo que el club neerlandés prepara una película sobre él, la cual será en el formato de documental.

Este viernes el equipo de la Eredivisie anunció en sus redes sociales que en 2024 llegará el documental de Santi Giménez, quien llegó a Países Bajos como un completo desconocido, pero hoy es el referente indiscutido del Feyenoord.

Una foto de Santiago en fondo verde y la leyenda "One for your 2024 watchlist: Giménez. Coming soon". (Uno para tu lista de ver en 2024: Giménez. Muy pronto) fue como el conjunto de Rotterdam anunció la cinta en honor al Bebote.

Santiago Giménez llegó a 31 goles en el 2023 con el club neerlandés para romper la marca de 30 dianas que el uruguayo Luis Suárez había impuesto en la Eredivisie con el Ajax en el 2009.

One for your 2024 watchlist:



🎞 𝐆𝐈𝐌𝐄𝐍𝐄𝐙. Coming soon. pic.twitter.com/3GmDTwfmdQ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 22, 2023

‘Chicharito’ ve a Santi de una manera que pocos pensarían



El delantero mexicano Santiago Giménez continúa captando la atención en el futbol europeo debido a su destacado desempeño con el Feyenoord, consolidándose como uno de los mejores goleadores del momento, captando así la admiración de otros futbolistas como Javier 'Chicharito' Hernández.

El máximo goleador de la Selección Mexicana elogió el instinto goleador del ‘Bebote’, pero también incluyó su "ángel y carisma", atributos que según él, son difíciles de encontrar. Actualmente, con 18 goles en la Eredivisie, Giménez se encuentra entre los mejores delanteros a nivel mundial, disputando el liderato de la liga neerlandesa.

En una entrevista con AS, el presidente del Olimpo United elogió el trabajo del canterano de Cruz Azul en el extranjero y y compartió su pensar sobre la conexión que siente con él, respecto con sus caracteres y habilidades para destacar en los momentos adecuados.

"Me siento reflejado en él. Ese jugador no sólo tiene gol, que es algo muy caro y muy difícil de encontrar, sino que tiene ángel y carisma, que hacen que sea especial", afirmó Chicharito Hernández, quien reconoció la juventud de Giménez y las posibles experiencias que lo moldearán como jugador y persona, subrayando el potencial del delantero mexicano.

"A veces es genético, pero también tienes que desarrollarlo. Esta mezcla es lo que le permite tener la carrera que tiene, aunque aún tiene mucho que aprender por su juventud”, refirió el exjugador del LA Galaxy.

aar