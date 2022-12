​Selección Mexicana: Gerard Pique lanza terrible burla contra México por una increíble razón

El exfutbolista español Gerard Piqué se burló de la actualidad que vive la Selección Mexicana tras el fracaso en la Copa del Mundo Qatar 2022, que fue uno de los peores retrocesos que el futbol nacional ha tenido en mucho tiempo.

El exdefensa central estuvo en un stream de Ibai Llanos y fue ahí en donde realizó un comentario sarcástico con el papel del Tricolor en la justa árabe. México, comandado por Gerardo Martino, se fue eliminado en fase de grupos.

"Una pregunta ¿En México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial", dijo Piqué.

¿En qué posición terminó México en la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo Qatar 2022 terminó con Lionel Messi y Argentina ganando la final del torneo a costa de la Selección Francesa, y tras el cierre con broche de oro, se revelaron las posiciones en la que los 32 equipos participantes culminaron en la magna justa.

La Selección Mexicana de Futbol quedó eliminada en fase de grupos del Mundial, siendo uno de los peores resultados de un representativo azteca en la historia, debido a que se dio un retroceso de más de 40 años. Desde Argentina 1978 no se quedaba fuera de un Copa del Mundo en la fase de grupos.

En Qatar 2022, el Tricolor terminó su participación en el lugar 22 de 32, contrastado terriblemente con el puesto logrado en la Copa del Mundo Rusia 2018, en donde la plantilla dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio cerró su participación como la selección 12 del orbe.

